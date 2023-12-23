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crazycat21
Западные СМИ: истребитель F-16 – "мощный", но хрупкий самолёт
Зарубежные СМИ вдруг почему-то стали заявлять, что F-16 не очень пригоден для применения с аэродромов Украины

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Один из голландских F-16 на авиабазе в Румынии. Фото: Министерство обороны Нидерландов

На протяжении достаточно длительного времени Киев выпрашивал у Запада истребители F-16 Fighting Falcon американского производства. В результате западные страны пошли на встречу. Была сформирована так называемая истребительная коалиция. Одни страны взялись за обучение самостийных лётчиков, другие обязались передать самолёты из наличия собственных ВВС. На роль "доноров", т.е. стран готовых отдать свои F-16, вызвались Нидерланды, Дания и Норвегия. 

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Кстати, нынешнее военно-политическое руководство Украины сейчас заявляет, что многомесячное "контрнаступление" завершилось провалом именно из-за того, что у незалежной не было превосходства в воздухе. Очередная попытка найти виноватого. А чего лезли в этот "наступ"? Вопрос риторический.

На Украине и на Западе истребители F-16 подаются как очередное вундерваффе, способное внести перелом в закономерный ход событий. Безусловно, западные самолёты создадут некоторые проблемы для Вооружённых сил событий, но к перелому они не приведут. Это во-первых. Во-вторых, американские "Боевые соколы" очень капризные и требовательные как к обслуживанию, так и к аэродромной инфраструктуре. 

Публикация на эту тему вышла на страницах профильного ресурса Defense Romania. В своём материале румынские эксперты ссылаются на коллег из агентства Reuters.

В публикации говорится о том, что Украина должна получить около 70 истребителей F-16 Fighting Falcon. Из них 42 самолёта будут переданы Нидерландами, ещё 19 машин отдаст Дания. О том, сколько самолётов "подарит" Норвегия, официальных данных нет. Предварительно речь идёт о 5-12 истребителях.

В румынском городе Фетешти, на территории 86-й авиационной базы Борча, Румыния вместе с союзниками и при непосредственном участии компании Lockheed Martin в кратчайшие сроки создала учебный центр. Именно в нём будут проходить подготовку самостийные пилоты. 

Defense Romania отмечает, что от появления этого центра в первую очередь выигрывает сама Румыния в контексте прибытия большого количества F-16, приобретённых у Норвегии. Что касается Украины, то для неё перспективы по F-16 станут очевидны только к лету 2024 года.

Как говорится в материале, адаптация украинских пилотов к американским истребителям станет одной из серьёзных проблем. Эксперты утверждают, что для освоения простейших операций (взлёт, посадка и т.д.) требуется около шести месяцев. Для того чтобы использовать все возможности F-16 по максимуму, потребуется обучение продолжительностью год-два.

Истребители F-16 во время международных учений ВВС НАТО "Фризский флаг" на авиабазе Леуварден, Нидерланды, 28 марта 2022 года. Фото: НАТО

Кроме того, никто не ждёт, что истребители F-16 станут своего рода "серебряной пулей". Но эти самолёты гораздо более боеспособные, чем украинские МиГ-29.

Как отмечают аналитики Defense Romania, самой главной проблемой является инфраструктура. Именно здесь они ссылаются на агентство Reuters, которое провело обширные консультации с экспертами. Выводы довольно интересные – американские самолёты настолько же мощные, насколько и хрупкие.

Приводятся слова Келли Грико, старшего научного сотрудника программы Reimagining US Grand Strategy ("Переосмысление стратегии США") в Центре Симпсона, которая заявила, что передаваемые F-16 могут нести более разнообразное вооружение по сравнению с МиГ-29, Су-27 и Су-25 ещё советского производства. К тому же Келли Грико заявила, что те версии, которые получит Украина, имеют более совершенные радары.

Со слов этой эксперта, проблема заключается даже не в подготовке пилотов, а в инфраструктуре. Ведь F-16 необходима "чистая взлётно-посадочная полоса". Использование истребителей F-16 c нынешних ВВП аэродромов Украины является рискованным. Ниже приведена цитата эксперта.

F-16 — требовательный и хрупкий самолет. Этому самолету нужна длинная и очень гладкая взлетно-посадочная полоса. Чтобы компенсировать это, украинским силам придется проводить обширные операции по техническому обслуживанию инфраструктуры на взлетно-посадочных полосах, что станет серьезной проблемой в военное время.

Создается впечатление, что кто-то нагло лукавит, в лучших традициях "цивилизованного" Запада. Во-первых, по той причине, что Украина начала модернизировать свои аэродромы ещё в 2014 году под чутким надзором западных специалистов. Во-вторых, в ряде источников появлялась информация, что часть истребителей F-16 уже доставлена на Украину. Соответственно, подготовка самостийных лётчиков велась уже достаточно давно. А все слова о только грядущей передаче самолётов нужны для ослабления внимания России.

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А вообще этот материал румынских экспертов напоминает попытку оправдать применение "украинских" истребителей F-16 c аэродромов сопредельных стран НАТО. Ведь неспроста на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, руководитель российской делегации, сделал предупреждение Польше, Словакии и Румынии. Дипломат прямо сказал, что применение F-16 с аэродромов этих стран будет рассматриваться как прямое участие в конфликте и вынудит Россию принять ответные меры. 

#новости #оружие #f-16 #истребители #военный #самолеты #боевая авиация #конфликты
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