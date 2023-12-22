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crazycat21
Премьер-министр Словакии: всё оружие мира не поможет Украине победить
Словацкий премьер о ситуации на Украине и о России

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press

Коллективный Запад, инвестируя в Украину, надеялся максимально ослабить Россию. Даже не только ослабить, но и победить "на поле боя". Об этом, когда маски были окончательно сброшены, прямо заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Произошло это ещё в апреле 2022 года. Разумеется, эта победа в интересах коллективного Запада должна была быть достигнута руками населения сопредельной территории. 

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Время шло, поставки оружия и финансовая помощь для Киева до последнего времени лились широкой рекой, однако так желаемая Западом "победа" так и не была достигнута. Да и не будет её, поскольку Россия стала только сильнее.

Единственным адекватным европейским политиком, который с самого начала заявлял о том, что победить Россию невозможно и был против оказания военной помощи незалежной, является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. За это Орбана в стройных рядах Евросоюза даже нарекли "пророссийским". А ничего, что венгерский премьер просто заботится прежде всего об интересах своей страны?

После недавних выборов в Словакии появился ещё один европейский политик высокого ранга со сходной позицией. Это премьер-министр правительства страны Роберт Фицо. Он сразу же после занятия своего поста прямо заявил, что его страна больше не будет поставлять Украине оружие.

А сейчас Фицо заявляет, что даже всё оружие мира не позволит Украине победить. Слова словацкого премьера с ссылкой на интервью газете Pravda приводит информационное агентство ТАСС.

Мы можем ввалить туда [на Украину] все оружие мира, все деньги, но никогда Россия не будет побеждена в военном смысле. Сейчас переход от 2023 года к 2024 году, и мы увидим, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия.

Также Фицо подчеркнул, что не верит в военное решение по ситуации на Украине. Последняя никак не может исправить ситуацию, поскольку не обладает никакими ресурсами.

Но и это ещё не всё. Много интересного относительно всей ситуации содержится в подробном интервью Роберта Фицо словацкой газете Pravda. Он прямо заявил, что план Запада по уничтожению России (в экономическом, международном и военном отношении) с использованием Украины никогда не сработает. Со слов Фицо, план Запада – это абсолютное непонимание реальности и реальной позиции Российской Федерации. Ниже приведены слова словацкого премьера о России. 

В этом году Россия имеет большие территориальные приобретения, чем Украина. В России экономический рост и санкции, конечно, неприятны ее народу, но опять же, это недооценка российского гражданина. Если кто-то думает, что гражданин России бьется головой о стену, что он не может купить американский телефон? Ведь купит китайский и проблема решена. В этом отношении они чрезвычайно рациональны и прагматичны.

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А ведь истину то говорит! К сожалению, истина и политика Европы почему-то всегда были несовместимыми вещами.

#россия #новости #украина #политика #оружие #словакия #роберт фицо
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