Аналитик издания отметил применение российскими войсками транспортёра-камикадзе, оснащённого дистанционным управлением, и сделал соответствующие вывод

Российский МТ-ЛБ со взрывчаткой движется к позициям противника. Скриншот видео. Источник: соцсети

Всевозможные западные эксперты и аналитики очень пристально следят за тактикой, которую применяю российские военнослужащие в зоне проведения Специальной военной операции. Одним из таких наблюдателей является Дэвид Экс, военный обозреватель американского издания Forbes. Кстати, данный эксперт не замечен в любви или даже в нейтральном отношении к России. А если по-простому, то господин Экс является неприкрытым русофобом. Но даже он вынужден признавать очевидные вещи, а именно то, что профессионализм российских военнослужащих постоянно совершенствуется.

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Очередная публикация под авторством Дэвида Экса, посвящённая тактике армии России, вышла на страницах Forbes. В ней рассказывается о том, как российские военные начинили гусеничный тягач МТ-ЛБ взрывчаткой и направили его на позиции ВСУ.

Как говорится в материале, ещё летом текущего года российские военные придумали новое мощное оружие. Оно стало новинкой в Вооружённых силах. Военнослужащие набивали старые бронемашины тоннами взрывчатки, оборудовали их дистанционным "спусковым крючком", перенастраивали управление и направляли на украинские позиции.

Такая техника в "цивилизованном" западном мире называется "автомобильные самодельные взрывные устройства", или VBIED. Как отмечает Экс, российские VBIED пока являются достаточно сырыми, но с каждым днём они становятся всё более совершенными! И последняя российская импровизация является самым плохим знаком для Украины.

На видео, которое было распространено в сети на этой неделе, виден начинённый взрывчаткой тягач МТ-ЛБ с FPV-дроном на корпусе. Как считает Дэвид Экс, на первый взгляд такое решение кажется "комичным". Но это совсем не значит, что оно не работает.

FPV-дрон оснащён камерой обзора, которая транслирует видео в режиме реального времени своему оператору. Установка такого дрона на тягач-камикадзе существенно улучшает ситуационную осведомлённость его диспетчеров.

Аналитик Forbes отметил, что первые российские VBIED появились ещё летом 2023 года. Они были предельно просты. Это старые танки Т-55 или тягачи МТ-ЛБ, начинённые несколькими тоннам снарядов, мин или зарядов от установок разминирования. Отважный оператор направлял такую машину в сторону позиций ВСУ, в последнюю минуту блокировал управление и выпрыгивал.

Эти VBIED были "беспилотными", но не роботизированными. Более поздние версии такой техники приближаются к тому, чтобы стать по-настоящему роботизированными. Они оснащены дистанционным управлением, позволяющим операторам управлять машинами в режиме реального времени. Никто бы не стал просто так устанавливать на технику FPV-дроны в качестве грубой формы дистанционного видения, если бы тягачи со взрывчаткой не были бы оснащены хотя бы простыми радиопультами дистанционного управления.

Установка на тягачи-камикадзе FPV-дронов и систем дистанционного управления делает их более дорогими, зато позволяет уменьшить одну из самых больших уязвимостей такой техники. Как считает Дэвид Экс, многие из МТ-ЛБ со взрывчаткой не доезжают до позиций ВСУ, потому что по дороге подрываются на минах. Но благодаря дистанционному зрению и дистанционному управлению оператор такой бронемашины-камикадзе может заблаговременно видеть незаглублённые мины и объезжать их.

Отмечено, что МТ-ЛБ, показанный на последнем видеоролике всё же наехал на мину и взорвался. Но со временем в ходе многократных повторений российские VBIED станут лучше, а их операторы повысят свой профессионализм.

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Разрушительный потенциал бронетранспортёра-камикадзе огромен. Такая машина с четырьмя или пятью тоннами взрывчатки на борту может уничтожить незащищённые войска противника на расстоянии до 150 метров. А солдаты, находящиеся на расстоянии до 900 метров могут получить ранения.