Специалисты американского военно-аналитического издания пришли к неутешительному выводу

Фото: ВВС США

На протяжении длительного времени Штаты продолжают оказывать Украине военную "помощь". Основная цель таких мероприятий – максимальное ослабление России чужими руками. Задачи, которые ставили перед собой в Вашингтоне не выполнены. Получилось всё в точности наоборот, Россия быстро перестроилась и стала только сильнее. Зато США существенно опустошили свои склады боеприпасов.

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Между тем, как сообщил профильный ресурс Defense News, перед США замаячила перспектива нового конфликта, на этот раз в Юго-Восточной Азии. Не исключена битва с Китаем за Тайвань. Но есть проблема! Для будущих конфликтов США не хватает снарядов и бомб.

В качестве примера приведена ситуация со 152-мм артиллерийскими снарядами. Это основной калибр армии США и НАТО [прим.]. В начале 2023 года Вашингтон передал Киеву 300 тысяч таких снарядов из своих запасов. Эти запасы хранились... в Израиле. На тот момент конфликт на Украине был единственным "с активным участием" США. Надо же даже американское издание в открытую стало признавать, что Америка ведёт прокси-войну на территории незалежной [прим.]. Но всё изменилось после 7 октября, когда началась очередная эскалация палестино-израильского конфликта.

Теперь уже и Израиль стал требовать боеприпасы, создав дополнительную нагрузку на и без того истощённые запасы США. В результате под сомнение оказались как планирование Министерства обороны США по боеприпасам, так и бюджетные приоритеты тех лиц из Конгресса, которые выделяют деньги.

Как отмечает Defense News, в настоящее время вооружённые силы США не имеют достаточного количества боеприпасов, необходимых для решения "чрезвычайных ситуаций" в Индо-Тихоокеанском регионе. И американская промышленность определённо не производит достаточного количества боеприпасов для поддержания операций на всех трёх театрах военных действий одновременно. В данном случае авторы издания имеют ввиду Украину, Ближний Восток и возможный конфликт с Китаем из-за Тайваня [прим.].

Даже после удвоения производства военная промышленность США способна выпускать 28 тысяч снарядов ежемесячно. А текущие расходы одной только Украины превышают американское производство в 3,6 раза.

Проблема усугубляется запросами Израиля. Чтобы помочь этой стране, не отвлекая снаряды, обещанные Киеву, Вашингтон может передать часть запасов военного резерва Тихоокеанского направления. Но тогда возможности США в Индо-Тихоокеанском регионе в противодействии чрезвычайным ситуациям существенно ослабнут. По мнению экспертов издания, передача снарядов с Тихоокеанского направления вряд ли имеет смысл. В Стратегии национальной обороны именно Китай назван главным противником Америки.

Но дело не только в снарядах. Как отмечает Defense News, Израиль также запросил у Пентагона высокоточные авиационные бомбы (JDAM) и артиллерийские снаряды с дистанционным подрывом (SDM). США пообещали их предоставить. Но пока непонятно как это можно реализовать, не ограничивая потенциал вооружённых сил Америки на случай непредвиденных ситуаций.

Всё дело в том, что в 2022 финансовом году американские военные закупили таких боеприпасов меньше, чем Израиль израсходовал за шесть дней! И закупки на 2023 финансовый год ситуацию не улучшили.

Также в публикации Defense News говорится о том, что ежегодные закупки крылатых ракет "Томагавк" и торпед MK 48 не соответствуют потребностям ВМС США.

Военные игры неоднократно показывали, что у США закончатся критически важные боеприпасы всего через восемь дней после начала конфликта высокой интенсивности с Китаем из-за Тайваня.

Аналогичная ситуация и с другими типами боеприпасов.

Как уже говорилось, в Defense News считают, что перед США стоит угроза одновременного или косвенного участия в конфликтах сразу на трёх театрах. Причем конфликт в Тихоокеанском регионе может быть даже не только с Китаем, а и с КНДР. Это в том случае, если Северная Корея "решит вторгнуться" на территорию Южной Кореи. Это может произойти в тот момент, когда Штаты решат помочь Тайваню. Американские эксперты считают этот момент самым опасным.

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Поэтому, как заверяет ресурс Defense News, меры по закупкам боеприпасов необходимо принимать уже сейчас.