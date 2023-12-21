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Некоторое время назад официальный Вашингтон заявил о начале многонациональной миссии "Хранитель процветания" в акватории Красного моря. Первоочередная задача этой миссии – обеспечение безопасности гражданского судоходства в данном районе. Корабли НАТО и союзников должны обеспечить защиту гражданских судов от беспилотных летательных аппаратов и ракет, которые с территории Йемена запускают мятежники-хуситы.
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Как заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, в состав формируемой коалиции помимо самих Штатов должны войти Великобритания и Канада, Италия и Испания, Франция, Норвегия и Италия, Бахрейн и Сейшельские острова. Всего десять государств, из которых четыре являются членами Европейского союза. При этом масштабы предстоящей военной операции до сих пор остаются неясными.
Однако гладко было на бумаге и в речах шефа Пентагона. В реальности всё немного не так. Как сообщило издание Politico, Евросоюз только обещает присоединиться к коалиции под руководством США в Красном море
Как говорится в материале европейских журналистов, страны-участниц ЕС внесут свой вклад в возглавляемую Штатами операцию "Страж процветания", направленную на защиту коммерческого судоходства в Красном море.
Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море.
Именно такое заявление сделал глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель на своей страничке в социальной сети после экстренного заседания комитета блока по политике и безопасности. Поддержка Евросоюза облегчит для стран возможность присоединения к коалиции.
Politico пишет, что Великобритания уже присоединилась [давно вышла из ЕС, прим.], а Италия отправляет военный корабль. Что касается Франции, у которой в этом районе находится эсминец, то в Париже заявили о своей заинтересованности, но ещё не взяли на себя обязательство участвовать в миссии...
Другие страны ждали решения штаб-квартиры Евросоюза. Организация уже проводит антипиратскую миссию"Атланта" у побережья Сомали. Операцией руководит Испания. Также задействованы корабли ВМС Германии, Нидерландов, Италии и Швеции.
Штаты упомянули Испанию в качестве участницы своей коалиции. Но позже в Мадриде пояснили, что не намерены принимать участие в операции, которая не имеет поддержки НАТО и ЕС.
Германия испытывает аналогичные сомнения. Военным этой страны нужен мандат бундестага (парламента) для участия в операции "Страж процветания". Всё дело в том, что участие коалиции предусматривает потенциальное применение силы. Но такое применение не попадает под эгиду НАТО, ЕС или ООН. Заявление на эту тему сделал официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
В общем, налицо "раздрай" в стройных трансатлантических рядах. Жозеп Боррель может обещать что угодно, на власти трёх стран Евросоюза из заявленных к участию в операции под руководством США проявляют явные сомнения. И ищут повод, чтобы не участвовать... Но как будет на самом деле, покажет время.