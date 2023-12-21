Американский флот получил на вооружение первый подводный дрон, разработанный для решения широкого спектра задач

Подводный дрон Orca XLUUV. Фото: © Boeing

Как сообщают профильные зарубежные СМИ, компания Boeing передала ВМС США первый подводный беспилотный аппарат, построенный в рамках программы Orca ("Касатка").

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Orca – это фактически новый класс автономных подводных лодок, способный выполнять широкий спектр задач в интересах американского флота. На протяжении нескольких лет ВМС США реализуют программу по принятию на вооружение очень крупных подводных беспилотников типа XLUUV, которые могут преодолевать большие расстояния и ставить морские мины, не подвергая риску жизни моряков.

Согласно данным корпорации Boeing, передача флоту полностью автономного подводного аппарата большой грузоподъёмности Orca стала кульминацией более чем десятилетней работы. Новый беспилотник создан на основе более раннего проекта Echo Voyager. В свою очередь, последний является развитием прототипов UUV Echo Seeker и Echo Ranger. Работы над Echo Voyager компания Boeing начала ещё в 2012 году.

Подводный дрон Echo Voyager. Изображение: Boeing

В 2017 году ВМС США заключили контракты на разработку XLUUV с компаниями Boeing и Lockheed Martin. Победителем в конкурсе стал Boeing. Поэтому уже в начале 2019 года флот выплатил компании и верфи Huntington Ingalls Industries 43 миллиона долларов за строительство четырёх подводных аппаратов типа Orca. Впоследствии, весной того же года, был заказан пятый такой аппарат.

Разработка таких беспилотников является частью более масштабных усилий по оснащению ВМС США роботизированными платформами, которые дадут флоту новые боевые возможности.

На разработку нового подводного аппарата ушло более десяти лет новаторской работы. Новый класс подводных лодок позволяет выполнять сложные задачи и даёт ВМС США преимущество "в спорных водах".

Как отмечено, аппараты Orca будут выполнять задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки, радиоэлектронной и противолодочной борьбы. Кроме того, они будут способны даже наносить удары по объектам противника.

Согласно открытым данным, масса нового подводного беспилотника составляет от 50 до 80 тонн, его длина – 26 метров, длина грузового отсека – около 10 метров. Дрон сможет нести до 8 тонн полезной нагрузки. Дальность хода подводного дрона составляет около 6500 морских миль, что позволит ему выполнять задачи в течение нескольких месяцев.

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P.S. Остаётся только догадываться, что подразумевается под "спорными водами".