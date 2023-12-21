Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
Американский флот получил на вооружение первый подводный дрон, разработанный для решения широкого спектра задач

реклама

Подводный дрон Orca XLUUV. Фото: © Boeing

Как сообщают профильные зарубежные СМИ, компания Boeing передала ВМС США первый подводный беспилотный аппарат, построенный в рамках программы Orca ("Касатка").

реклама

Orca – это фактически новый класс автономных подводных лодок, способный выполнять широкий спектр задач в интересах американского флота. На протяжении нескольких лет ВМС США реализуют программу по принятию на вооружение очень крупных подводных беспилотников типа XLUUV, которые могут преодолевать большие расстояния и ставить морские мины, не подвергая риску жизни моряков.

Согласно данным корпорации Boeing, передача флоту полностью автономного подводного аппарата большой грузоподъёмности Orca стала кульминацией более чем десятилетней работы. Новый беспилотник создан на основе более раннего проекта Echo Voyager. В свою очередь, последний является развитием прототипов UUV Echo Seeker и Echo Ranger. Работы над Echo Voyager компания Boeing начала ещё в 2012 году.

Подводный дрон Echo Voyager. Изображение: Boeing

В 2017 году ВМС США заключили контракты на разработку XLUUV с компаниями Boeing и Lockheed Martin. Победителем в конкурсе стал Boeing. Поэтому уже в начале 2019 года флот выплатил компании и верфи Huntington Ingalls Industries 43 миллиона долларов за строительство четырёх подводных аппаратов типа Orca. Впоследствии, весной того же года, был заказан пятый такой аппарат. 

Разработка таких беспилотников является частью более масштабных усилий по оснащению ВМС США роботизированными платформами, которые дадут флоту новые боевые возможности. 

На разработку нового подводного аппарата ушло более десяти лет новаторской работы. Новый класс подводных лодок позволяет выполнять сложные задачи и даёт ВМС США преимущество "в спорных водах". 

Как отмечено, аппараты Orca будут выполнять задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки, радиоэлектронной и противолодочной борьбы. Кроме того, они будут способны даже наносить удары по объектам противника.

Согласно открытым данным, масса нового подводного беспилотника составляет от 50 до 80 тонн, его длина – 26 метров, длина грузового отсека – около 10 метров. Дрон сможет нести до 8 тонн полезной нагрузки. Дальность хода подводного дрона составляет около 6500 морских миль, что позволит ему выполнять задачи в течение нескольких месяцев.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

P.S. Остаётся только догадываться, что подразумевается под "спорными водами".

#новости #сша #оружие #военный #флот #морские дроны #подводные дроны
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Defense News: для армии США разрабатываются две ракетные системы большой дальности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
1
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
26
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
+
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
5
Триллер от Netflix получил высокую оценку на Rotten Tomatoes за рождественскую страшилку
+
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
2
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
9
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
+
Иран начнёт производство транспортного самолета Simorgh, разработанного на основе Ан-140
+
Honor 90 GT с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 поступил в продажу
+
Согласно дорожной карте Intel может выпустить видеокарты Arc Battlemage в 2024 году
+
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
5
Обороноспособность ВСУ под угрозой из-за аварийного моста на «красной» ветке киевского метрополитена
5
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
+

Популярные статьи

Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
24
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
131
Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
10
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
19
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
37

Сейчас обсуждают

Подарочек
19:20
И в каком учебнике изучают гитлеровскую пропаганду?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
glavhyilo
19:20
украина это поле боя и не более
Марк Рютте: Украина получит десятки истребителей F-16
Truth Sееker
19:19
Учебники истории, хотя бы тебе видно, что ты её не знаешь
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Truth Sееker
19:18
Какие союзники, ты белены объелся, в договоре ничего не было про союзников, тем более он был ратифицирован при пыне Договор о государственной границе между Украиной и РФ подписан президентами Кучмой ...
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Palkovvodec
19:18
а до этого благодаря чему расширялось нато?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Подарочек
19:18
А откуда ты знаешь так подробно что говорила гитлеровская пропаганда?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Никита Ермолаев
19:18
Память можно было и 6000mhz взять, понятно х3д всё равно на память, но всё же 6400 mhz может работать с контроллером 1:1 это идеал для райзен. Водянка конечно хорошо, но 7800х3д жрёт в линпаке 100W. И...
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Black Jack
19:18
Понятно куда ты клонишь. Но, сверхдержава пурашка даже не входит в число пятидесяти лучших. Подсчитай-ка, для начала все эти расходы у себя, а потом вспомни про копеечные доходы. И сколько надо иша...
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
Palkovvodec
19:17
как можно нападать на своё? своё можно лишь вернуть.
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Подарочек
19:17
НАТО лопнет от натуги, а РФ нет, потому что РФ не в НАТО, понял?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем