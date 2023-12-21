Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции по итогам года рассказал о позиции своей страны в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: © REUTERS / Bernadett Szabo

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную помощь, как финансовую, так и военного характера. Правда, в последнее время объёмы этой помощи значительно снизились. Причина в том, что США и страны Евросоюза сильно поиздержались, да и склады военного имущества западных стран сильно опустели.

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Единственной страной Евросоюза, которая изначально выступала против оказания какой-либо военной помощи незалежной (кроме помощи гуманитарного характера), стала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан изначально выступал против антироссийских санкций и за долговременное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Кстати, на Западе Орбана часто называют "пророссийским" политиком. Никакой он не пророссийский, просто венгерский премьер на первое место ставит интересы своей страны. А этим интересам могут помешать "хотелки" нынешнего руководства сопредельной Венгрии территории.

Как известно, Украина достаточно давно просится в ЕС в погоне за европейскими ценностями в виде финансовой помощи и в Североатлантический альянс для обеспечения собственной безопасности. Так вот, Венгрия против оказания финансовой помощи Украине на протяжении пяти лет и против приёма её в НАТО и ЕС. Соответствующие заявления сделал премьер-министр страны Виктор Орбан во время пресс-конференции, посвящённой итогам года. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Касательно денег для Киева, премьер-министр правительства Венгрии отметил, что на внеочередном саммите Евросоюза в конце января или в начале февраля будет рассматриваться вопрос внесения поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Данные поправки предусматривают выделение Украине €50 миллиардов. Как отметил Орбан, этих денег сейчас просто нет. Еврокомиссия считает, что они могут быть получены путём заимствования, а затем выделены через бюджет. Но позиция Венгрии заключается в том, чтобы вообще не давать эти деньги в течение пяти лет.

Касательно приёма Украины в Евросоюз, Виктор Орбан дал понять, что в настоящий момент это выглядит нереалистично. Чтобы попасть в ЕС, незалежной потребуется много-много лет. По мнению политика, Украина сейчас просто к этому не готова. В качестве примера Виктор Орбан привёл старую венгерскую поговорку.

Расстояние между Украиной и Европейским союзом такое же, как между Мако и Иерусалимом.

В данном случае речь идёт о маленьком венгерском городишке, откуда, согласно легенде, в Средние века в Святую землю отправился некий рыцарь.

Кроме того, ранее Виктор Орбан в своём интервью телеканалу TV2 заявил, что вступление Украины в ЕС обойдётся коллективной европейской казне в сумму от €150 до €190 миллиардов. Именно на эту сумму будет претендовать Киев. Со слов венгерского премьера, если придётся собирать такую сумму, то европейская экономика будет раздавлена [прим.].

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А что касается членства Украины в НАТО, то Виктор Орбан был очень прямолинеен. Он честно сказал, что приём соседней страны в альянс означает, что Венгрия была бы вынуждена ввести войска на сопредельную территорию уже на следующее утро. Власти Венгрии этого не хотят.