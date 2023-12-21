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crazycat21
Defense News: спецназовцы США закупают слишком много самолётов AT-802U Sky Warden
Счётная палата правительства США порекомендовала Командованию специальных операций сократить свои потребности в лёгких штурмовиках

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Самолёт AT-802U Sky Warden в полёте. Фото: Air Tractor

Похоже, что у Вашингтона возникли серьёзные трудности с финансированием собственной военщины. Судя по последним публикациям в западной прессе, законодатели и надзорные органы заставляют Пентагон экономить на всём, что можно. Разумеется, если такие публикации в экспертных изданиях не являются информационными вбросами для дезинформации. Очередной такой материал вышел на страницах профильного американского ресурса Defense News. 

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Согласно опубликованным данным, Командование специальных операций (SOCOM) должно пересмотреть свой план по приобретению 75 самолётов в рамках программы Armed Overwatch ("Вооружённый патруль"). Об этом заявила Счётная палата правительства США – GAO. 

Надзорный орган рекомендовал командованию замедлить темпы приобретения самолётов AT-802U Sky Warden ("Небесный страж") с 2025 финансового года, пока SOCOM не проведёт тщательный анализ своего авиационного парка.

В 2022 году Командование специальных операций США выбрало для реализации своей программы одномоторный двухместный самолет Sky Warden производства L3Harris Technologies и Air Tractor. Американские спецназовцы планируют потратить на закупку самолётов $2,2 миллиарда до 2029 года. 

AT-802U Sky Warden предназначен для непосредственной поддержки с воздуха, нанесения точечных ударов, вооружённой разведки и наблюдения при проведении контртеррористических операций и в ходе ведения боевых действий с нерегулярными силами.

Как говорится в материале Defense News, Командование специальных операций ВВС считает, что самолёт будет полезен "для оказания давления" на воинствующие группировки в таких регионах, как Африка, где воздушное пространство практически "не оспаривается". Самолёт возьмёт на себя задачи, которые в настоящее время выполняются более старым U-28 Draco.

Но Счётная палата правительства США считает, что исследование, проведённое SOCOM для принятия решения о приобретении 75 самолётов, "основывалось на недоказанных предположениях". Поэтому Министерству обороны следует "замедлить" приобретение самолётов, пока Командование специальных операций не проведёт необходимый анализ.

Когда в GAO подсчитали соотношение сил и оперативных потребностей Командования, то пришли к выводу, что спецназовцам требуется меньший по количеству парк новых самолётов. Хотя в надзорном органе не уточнили, на сколько меньший.

Как сообщили в Счётной палате, в исследованиях SOCOM не отражены возможности AT-802U Sky Warden и то, как он будет использоваться в операциях. В офисе надзорного органа заявили, что в Командовании специальных операций ещё в 2019 году решили, что им нужно от 70 до 75 самолётов в рамках программы Armed Overwatch. То есть за два года до того, как само Командование начало необходимый анализ структуры сил. Также в SOCOM не учли такие факторы, как вывод войск из Афганистана и возможное сокращение сил, которые могут повилять на потребности в самолёте Armed Overwatch.

Самолёт AT-802U Sky Warden. Фото: L3Harris

В результате в GAO пришли к выводу, что Пентагон должен потребовать от Командования специальных операций закупать только минимальное количество самолётов AT-802U Sky Warden. Такие закупки необходимы для поддержания производственной линии и проведения испытаний. Рекомендации должны вступить в силу с 2025 года.

В военном ведомстве США согласились с тем, что необходимо заново проанализировать структуру сил по программе Armed Overwatch. Также там согласились с требованием об ограничении количества закупаемых AT-802U Sky Warden. Но вместе с тем там ответили, что Командование специальных операций должно оценить, достаточно ли у него таких самолётов для подготовки лётных экипажей и создания системы обучения.

Командование специальных операций уже закупило 16 самолетов AT-802U Sky Warden. Это по состоянию на октябрь 2023 года. Ожидается, что количество таких машин в авиапарке SOCOM увеличится до 28 единиц уже к апрелю 2024 года.

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AT-802U Sky Warden – это лёгкий штурмовик, который "вырос" из обычного сельскохозяйственного самолётика AT-802U производства компании Air Tractor.

#новости #сша #армия #оружие #авиация #военный #самолеты #штурмовик #at-802u sky warden
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