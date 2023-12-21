Счётная палата правительства США порекомендовала Командованию специальных операций сократить свои потребности в лёгких штурмовиках

Самолёт AT-802U Sky Warden в полёте. Фото: Air Tractor

Похоже, что у Вашингтона возникли серьёзные трудности с финансированием собственной военщины. Судя по последним публикациям в западной прессе, законодатели и надзорные органы заставляют Пентагон экономить на всём, что можно. Разумеется, если такие публикации в экспертных изданиях не являются информационными вбросами для дезинформации. Очередной такой материал вышел на страницах профильного американского ресурса Defense News.

реклама

Согласно опубликованным данным, Командование специальных операций (SOCOM) должно пересмотреть свой план по приобретению 75 самолётов в рамках программы Armed Overwatch ("Вооружённый патруль"). Об этом заявила Счётная палата правительства США – GAO.

Надзорный орган рекомендовал командованию замедлить темпы приобретения самолётов AT-802U Sky Warden ("Небесный страж") с 2025 финансового года, пока SOCOM не проведёт тщательный анализ своего авиационного парка.

В 2022 году Командование специальных операций США выбрало для реализации своей программы одномоторный двухместный самолет Sky Warden производства L3Harris Technologies и Air Tractor. Американские спецназовцы планируют потратить на закупку самолётов $2,2 миллиарда до 2029 года.

AT-802U Sky Warden предназначен для непосредственной поддержки с воздуха, нанесения точечных ударов, вооружённой разведки и наблюдения при проведении контртеррористических операций и в ходе ведения боевых действий с нерегулярными силами.

Как говорится в материале Defense News, Командование специальных операций ВВС считает, что самолёт будет полезен "для оказания давления" на воинствующие группировки в таких регионах, как Африка, где воздушное пространство практически "не оспаривается". Самолёт возьмёт на себя задачи, которые в настоящее время выполняются более старым U-28 Draco.

Но Счётная палата правительства США считает, что исследование, проведённое SOCOM для принятия решения о приобретении 75 самолётов, "основывалось на недоказанных предположениях". Поэтому Министерству обороны следует "замедлить" приобретение самолётов, пока Командование специальных операций не проведёт необходимый анализ.

Когда в GAO подсчитали соотношение сил и оперативных потребностей Командования, то пришли к выводу, что спецназовцам требуется меньший по количеству парк новых самолётов. Хотя в надзорном органе не уточнили, на сколько меньший.

Как сообщили в Счётной палате, в исследованиях SOCOM не отражены возможности AT-802U Sky Warden и то, как он будет использоваться в операциях. В офисе надзорного органа заявили, что в Командовании специальных операций ещё в 2019 году решили, что им нужно от 70 до 75 самолётов в рамках программы Armed Overwatch. То есть за два года до того, как само Командование начало необходимый анализ структуры сил. Также в SOCOM не учли такие факторы, как вывод войск из Афганистана и возможное сокращение сил, которые могут повилять на потребности в самолёте Armed Overwatch.

Самолёт AT-802U Sky Warden. Фото: L3Harris

В результате в GAO пришли к выводу, что Пентагон должен потребовать от Командования специальных операций закупать только минимальное количество самолётов AT-802U Sky Warden. Такие закупки необходимы для поддержания производственной линии и проведения испытаний. Рекомендации должны вступить в силу с 2025 года.

В военном ведомстве США согласились с тем, что необходимо заново проанализировать структуру сил по программе Armed Overwatch. Также там согласились с требованием об ограничении количества закупаемых AT-802U Sky Warden. Но вместе с тем там ответили, что Командование специальных операций должно оценить, достаточно ли у него таких самолётов для подготовки лётных экипажей и создания системы обучения.

Командование специальных операций уже закупило 16 самолетов AT-802U Sky Warden. Это по состоянию на октябрь 2023 года. Ожидается, что количество таких машин в авиапарке SOCOM увеличится до 28 единиц уже к апрелю 2024 года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

AT-802U Sky Warden – это лёгкий штурмовик, который "вырос" из обычного сельскохозяйственного самолётика AT-802U производства компании Air Tractor.