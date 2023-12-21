На Западе запаниковали от того, что европейские компании стали терять свои доли в нефтегазовом секторе России

Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение Фото: Севернефтегазпром

Похоже, что на Западе начали паниковать. Всё потому, что представители западных компаний не хотят терять деньги, которые они когда-то инвестировали в проекты на территории России. Особенно это касается совместных проектов в нефтегазовом комплексе. Но, как говорится, это уже проблемы европейского бизнеса. Пусть обращаются к своим правительствам и Еврокомиссии, которые в один прекрасный момент решили "заморозить" зарубежные активы России. Фактически просто украсть. А теперь иностранные политики с полной серьёзностью рассуждают, как от "замороженных" российских денег немного "отщипнуть" и помочь незалежной.

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Довольной любопытный материал, посвящённый потерям европейского бизнеса, вышел на страницах издания Politico. Эксперты издания вдруг заметили, что Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы.

В материале европейского издания говорится о том, что президент России Владимир Путин подписал указы, позволяющий Правительству страны конфисковывать и распродавать активы европейских стран. Стоимость этих активов составляет миллиарды долларов. И проданы только одобренным государством владельцам.

В указе, опубликованном 19 декабря 2023 года, Кремль поручил создать новые компании для покупки акций огромного Южно-Русского нефтегазового месторождения [находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, прим.]. Как утверждают иностранные журналисты, это месторождение в настоящее время "принадлежит" иностранным компаниям – австрийской OMV и немецкой Wintershall. Эти два европейских энергетических гиганта суммарно являются держателями 60% на крайнем ледяном севере России.

В данном случае иностранные аналитики неприкрыто и очень сильно "лукавят". Они напоминают, что корпорации из Европы являются держателями большего числа акций. Это действительно так. Акции распределены следующим образом – Wintershall имеет в своём распоряжении 35% ценных бумаг, а OMV AG – 25%. Суммарно выходят те самые 60%. Зато остальные 40% экономического участия в месторождении – это доля российского "Газпрома". А последний является государственной компанией.

Как утверждается в материале Politico, обе европейские компании находятся в странах, которые Россия после начала СВО признала недружественными.

Отмечено, что хотя компании теоретически получат компенсации за свои доли, сумма этих компенсаций будет определяться российским государством. А это означает крупнейший арест иностранных активов в новейшей истории России.

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P.S. И чего они там у себя "разнылись"? Ведь сколько раз представителям "цивилизованного" Западного мира говорили, что санкции имеют и обратный характер! Но никто и слушать не хотел.