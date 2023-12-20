От заокеанских аналитиков не укрылось то, что в составе РВСН появился ещё один полк, вооружённый ПГРК "Ярс"

ПГРК "Ярс" на марше. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

На Западе всего пристально следили за российским вооружением, особенно за стратегическими. Это интерес иностранных аналитиков значительно усилился в современных геополитических реалиях, когда Россия в одиночку противостоит полусотне стран – Америке и их сателлитам.

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От иностранных экспертов не укрылась информация о том, что в середине декабря 2023 года в Бологовском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), заступил на дежурство ракетный полк, вооружённый подвижными грунтовыми ракетными комплексами РС-24 "Ярс". Публикация на эту тему выпустил профильный военно-аналитический ресурс Military Watch. Ресурс имеет американскую "прописку".

Заокеанские аналитики приводят слова командующего РВСН России генерал-полковника Сергея Каракаева, который заявил, о заступлении на дежурство очередного полка на "Ярсах". Также американцы говорят о том, что этот полк повысит боевые возможности "соответствующих соединений". В данном случае аналитики допустили пару неточностей. Согласно сообщениям российских СМИ (газета "Красная звезда" и ТАСС), военачальник говорил о том, что с принятием в эксплуатацию пусковых установок с ракетными комплексами "Ярс" и "Авангард" также повысились боевые возможности Козельского и Ясненского соединений РВСН. Кроме того, когда американцы говорят о "новом" ракетном полку, они немного неправы. Полк не новый, просто он получил новую материальную часть.

Как пишут заокеанские аналитики, межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" – это одна из двух систем, которая поступает на вооружение ВС РФ параллельно с более крупной ракетой "Сармат". Последняя тяжелее примерно в четыре раза и может нести значительно более крупные боеголовки в большем количестве. Если первая дивизия, вооружённая комплексами "Сармат", заступила на дежурство в конце октября 2023 года, то "Ярсы" стали поступать на вооружение ещё с 2010 года. По версии экспертов из США, в настоящий момент в составе РВСН России имеется восемь дивизий на комплексах "Ярс". Их суммарный боекомплект может насчитывать до 150 ракет.

Отмечено, что комплекс РС-24 "Ярс" был тайно разработан для замены ракетного комплекса "Тополь-М", принятого на вооружение в 1997 году. Основным отличием "Ярса" от предшественника является то, что его ракета несёт несколько боевых блоков с индивидуальным наведением. Такое решение значительно увеличивает огневую мощь и снижает возможности по перехвату.

Американцы пишут, что параллельно с увеличением численности ракетных комплексов "Ярс" в российской армии, ожидается, что будет увеличиваться и количество подразделений, вооружённых системами "Сармат". И это несмотря на задержки в реализации программы. Также аналитики из стана заклятых недругов отмечают, что существующие ракеты РС-18А (УР-100Н / УР-100Н УТТХ) шахтного базирования, доставшиеся в наследство от СССР, модифицируются для доставки гиперзвуковых планирующих боевых блоков "Авангард". Они обеспечивают Вооружённым силам РФ ударный потенциал, которого нет ни у одной иностранной армии. Хотя авторы Military Watch подозревают, что Китай близок к созданию аналогичного оружия.

Американцы констатируют, что тогда как США в большей степени зависят от атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и стратегических бомбардировщиков, Россия в обеспечении своей ядерной безопасности сделала ставку на МБР наземного базирования. Единственным типом ракет межконтинентальной дальности, имеющимся на вооружении Америки, является Minuteman III. Но это очень старые ракеты, которые находятся в эксплуатации более 50 лет. Трудности с поддержанием боеготовности и невозможность модернизации могут заставить Вашингтон полностью отказаться от такого вида оружия.

Эксперты из-за океана справедливо отмечают, что российские межконтинентальные ракеты являются самыми мощными в мире. Кроме того, принятие на вооружении гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" существенно повышает потенциал полков, вооружённых ракетами старого типа.

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В общем, в американцев наметились определённые трудности в поддержании готовности своих ядерных сил. И это хорошо.