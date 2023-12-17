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crazycat21
Military Watch: вероятность отказа США от ядерной триады только растёт
Американское издание отметило, что Стратегическое командование США может остаться без МБР из-за сильного перерасхода средств в рамках новой ракетной программы

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Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35A Sentinel. Изображение: Northrop Grumman

Не так много стран в мире входят в так называемый ядерный клуб. Ещё меньше государств обладают ядерной триадой, в составе которой межконтинентальные баллистические ракеты сухопутного базирования, атомные подводные ракетоносцы и стратегическая авиация. Полноценная ядерная триада имеется лишь у России, Китая и США. И если у нашей страны и у Поднебесной с ядерным щитом всё в порядке, то у заклятых недругов с другой стороны океана наметились определённые трудности с обеспечением собственной обороноспособности.

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Довольно любопытный материал, посвящённый ядерному оружию США, опубликовало авторитетное военно-аналитическое издание Military Watch. Издание имеет американскую дислокацию. В своём материале заокеанские эксперты честно признаются в том, что вероятность отказа США от ядерной триады только растёт.

Как говорится в публикации американских аналитиков, программа  новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) сталкивается с огромными трудностями и может быть не только сокращена, но и даже отменена. Причина в огромном перерасходе средств на самом первоначальном этапе разработки изделия. В результате возникают опасения того, что размещение ракет данного типа станет попросту невозможным. Если изначально затраты на всю программу оценивались в 96 млрд долларов, то в настоящий момент "ценник" может быть на 50 процентов больше. Пересмотренная стоимость всех запланированных 659 ракет LGM-35A Sentinel может приблизиться к 117 млрд долларов. При этом ожидается, что стоимость каждой такой ракеты возрастёт, если их будет построено меньше запланированного количества. Увеличатся затраты на рабочую силу и комплектующие. Кроме того, программа потребует глубокой модернизации уже имеющейся ракетной инфраструктуры. А это огромные деньги. 

Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35A Sentinel разработана для замены стоящей на вооружении и сильно устаревшей Minuteman III. "Минитмены", имеющиеся в распоряжении США – единственный класс МБР Америки и всего Запада. Это самые возрастные ракеты такого плана в мире, находящиеся в эксплуатации более 50 лет.

Как отмечает издание, последние сообщения о серьёзном перерасходе средств на новые ракеты последовали после того, как министр ВВС США Фрэнк Кендалл 14 ноября 2023 года заявил о том, что программа Sentinel столкнулась с трудностями.

Поскольку в оборонном секторе Америки за последние полвека не было никакого опыта реализации подобной программы вооружения, Кендалл уточнил трудности: "Всплывают неизвестные, которые влияют на программу [Sentinel]. Прошло очень много времени с тех пор, как мы создавали межконтинентальную баллистическую ракету".

Отмечено, что проблемы с эксплуатацией "Минтеменов" стали почвой для призывов снять этот класс ракет с вооружения. Вместо этого в США предлагают перераспределить финансирование в пользу других средств ядерного сдерживания – стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок. 

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider впервые поднялся в воздух в ноябре текущего года. Изначально предлагалось построить более 200 таких самолётов. Американские эксперты отмечают, что программа "Райдера" отвлекла финансирования от программы создания новой МБР.  Предшественник нового "бомбовоза", B-2 Spirit был построен в значительно меньшем, чем первоначально запланированное количестве, количество построенных машин на 83 процента меньше изначального. Количество построенных ПЛАРБ класса "Огайо" также было сокращено на четверть. Зато есть шанс, что подводные лодки класса "Колумбия", находящиеся в стадии разработки, будут построены большей серией. Разумеется, это в случае экономии на новой ракетной программе. 

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Аналитики из США констатируют, что арсенал межконтинентальных ракет Minuteman III крайне ухудшился из-за того, что они оставались на вооружении на десятилетия больше, чем предусматривалось первоначально. Приведены слова Чарльза Ричарда, командующего Стратегическим командованием США, который заявил, что ракеты данного типа подходят к той точке, когда продлевать срок их службы становится попросту нерентабельно. Таким образом, если программа Sentinel будет отменена, то Штаты могут остаться без ядерной триады.

#новости #оружие #ракеты #военный #ядерное оружие #minuteman #lgm-35a sentinel
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