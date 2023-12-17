Зарубежные аналитики высоко оценили возможности бомбардировщиков Су-34 ВКС России с бомбами, оснащёнными модулями планирования и коррекции

Бомбардировщик Су-34 ВКС России. Фото: © ТАСС

Российское оружие по праву считается лучшим в мире. Вполне обоснованно. Особенно выделяется боевая авиация, в частности истребитель-бомбардировщик Су-34. Собственно, никакой он не истребитель, а полноценный фронтовой ударный самолёт с широкой номенклатурой авиационных средств поражения. Единственное, чего не хватало этой замечательной боевой машине, так это "дальнобойных" авиабомб, способных поражать цели на расстоянии десятков километров от точки сброса. Так, чтобы не входить в зону действия ПВО противника. Теперь такие бомбы в арсенале ВКС России имеются, и их применение носит всё более массовый характер. Результативность тоже впечатляет.

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Довольно любопытный материал, посвящённый российской авиации, вышел на страницах индийско-канадского издания Eurasian Times. Иностранные военные обозреватели констатировали, что российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции), вызывают панику в рядах ВСУ. Как говорится в публикации зарубежных экспертов, российские планирующие бомбы заставляют бежать украинских солдат с позиций сразу после того, как они эти позиции занимают. А всё от того, что обычные фугасные бомбы, оснащённые модулями планирования и коррекции, просто неуязвимы для какой-либо известной системы ПВО.

В своей публикации иностранные аналитики ссылаются на репортаж немецкого новостного канала Welt. Немецкие телевизионщики признали эффективность УМПК, устанавливаемого на обычные "тупые" бомбы. Эти изделия применяются для нанесения ударов по хорошо защищённым объёктами ВСУ, при этом самолёты-носители остаются за пределами досягаемости средств ПВО противника. Таким образом, истребитель-бомбардировщик Су-34 (по классификации НАТО – Fullback, "Защитник"), сбросив такие бомбы, является эффективным штурмовиком и самолётом-перехватчиком на поле боя.

Как констатируют импортные эксперты, Россия внедрила комплект планирования и автоматического наведения на многие свои изделия, особенно на авиационные бомбы ФАБ-500М52. И это увеличивает дальность действия последних и делает их неуязвимыми для средств противовоздушной обороны.

Неуязвимость связана с отсутствием какого-либо электромагнитного или радиолокационного излучения, а также с отсутствием двигателя, тепло от которого могли бы захватить зенитные ракеты с ИК-головками самонаведения.

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Как заявляет издание Eurasian Times, ссылаясь на репортаж немецкого корреспондента Кристофа Ваннера, Украина разворачивает свои войска, но российские военные наносят по ним удары планирующими бомбами. Поэтому ВСУ приходится отступать, а затем набирать новых солдат для пополнения своих рядов. Украинцам приходится бегать "взад и вперёд". При этом о каком-либо продвижении подразделений ВСУ вперёд не идёт и речи. А ещё мешают зимние погодные условия.