Американское издание сообщило о частоте применения ВС РФ ударных дронов на авдевском направлении

Кадр из видеоЕщё пару лет назад никто и представить не мог, что современный конфликт будет не возможен без беспилотных летательных аппаратов, в том числе и ударных, управляемых от первого лица. Однако факт остаётся фактом. Россия смогла нарастить выпуск FPV-которые с успехом применяются в зоне проведения Специальной военной операции. И это сильно не нравиться как ВСУ, так и штабистам НАТО.

Довольно любопытный материал, посвящённый применению армией России FPV-дронов, вышел на страницах американского издания Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания и ярый русофоб. Итак, о чём же поведал американец в своём очередном "труде"?

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А он рассказал о том, что только за два дня российские войска применили против 53-й механизированной бригады ВСУ, которая "помогает" оборонять Авдеевку 35 начинённых взрывчаткой FPV-дрона. Такие дроны массой около одного килограмма наносили удары по позициям украинской армии каждые 82 минуты. На позициях находилось около сотни солдат ВСУ – рота.

Украинский журналист Юрий Бутусов констатировал, что теперь наступила "война дронов". С ним согласился командир роты 53-й механизированной бригады с позывным "Зам". Как говорит этот украинский военный, российская армия стала реже применять дроны-бомбардировщики [беспилотники с системой сброса, прим.], поскольку им на смену приходят FPV-дроны. И удары этих аппаратов настолько частые и беспощадные, что личный состав роты 53-й механизированной бригады уже научился распознавать операторов российских FPV-дронов по траектории полёта.

"Я знаю, как летает каждый пилот", — сказал Зам.

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Как отмечает издание Forbes, на некоторых участках линии соприкосновения армия России имеет в несколько раз больше дронов, чем ВСУ. Со слов "Зама", 53-я бригада с трудом пытается адаптироваться к такому положению вещей. И единственным средством противодействия атакам российских FPV-дронов является беспилотник-разведчик. Он поднимается в воздух, чтобы обнаружить приближение российских аппаратов.