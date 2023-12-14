Власти ФРГ стали тратить деньги на оборону и заказали партию ударных вертолётов, которые и ударными назвать сложно

Лёгкий ударный вертолёт H145M. Фото: AirbusКогда-то федеральный канцлер Германии Олаф Шольц чуть ли не на весь мир заявил о том, что намерен сделать немецкую армию сильнейшей в Европе из всех "неядерных" армий. Для этих целей правительство ФРГ даже создало специальный фонд в размере 100 миллиардов евро. И, похоже, процесс пошёл...

Как сообщил профильный ресурс Defense News, Министерство обороны Германии подписало контракт с компанией Airbus на поставку 62 лёгких ударных вертолётов H145M. Часть из этих винтокрылых машин будет являться носителями противотанковых ракет. Издание называет такое решение "уроком" из событий, происходящих на Украине.

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Согласно опубликованным данным, 57 из заказанных вертолётов поступят непосредственно в армию, ещё 5 машин будут переданы Силам специальных операций. Но в заявлении Airbus Helicopters от 14 декабря говорится о том, что возможен дозаказ на 20 аналогичных машин. Как заявляет компания-производитель, поставки вертолётов начнутся уже в 2024 году.

Как заявляет издание, немецкие законодатели 13 декабря утвердили финансирование этого контракта, стоимость которого составила 2,1 миллиарда долларов (2,3 миллиарда евро). Все заказанные вертолёты будут способны нести вооружение. Как ожидается, в комплекс средств авиационного поражения войдет противотанковая ракета Spike LR. Но первоначально такими ракетами будут оснащены лишь 24 вертолёта. Максимальная дальность поражения цели ракетой Spike LR (последняя модификация) израильской разработки составляет 10 километров при использовании её с вертолётов.

Как заявил Бруно Эвен, генеральный директор Airbus Helicopters, компания приложит все усилия для того, чтобы бундесвер получил вертолёты в соответствии с амбициозным графиком поставок.

Новые вертолеты призваны заменить немецкий парк вертолетов Tiger. Несмотря на крупную закупку, чиновники Министерства обороны считают парк H145M "промежуточным решением" до тех пор, пока новое поколение дронов и барражирующих боеприпасов не будет готово к использованию в долгосрочной перспективе.

Исходя из опубликованной информации, можно сделать вывод о том что немецкая армия сильно измельчала. Меняют пусть не самые лучшие, но ударные, вертолёты Tiger, на H145M. Последний "в девичестве" был гражданской машиной. И о каких планах о построении "самой сильной" армии в Европе (из всех стран НАТО) говорил Шольц после такого решения? Тем временем где-то ухмыльнулись поляки, которые активно вооружаются.

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P.S. B вертолёты вышли немцам совсем недешёвыми – по 33,87 миллиона долларов за единицу.