Зеленский в очередной раз ездил просить денег. Но денег американские законодатели не выделили

Фото: SCANPIX/EPA/Michael Reynolds После визита в Аргентину, где Зеленский присутствовал на инаугурации нового президента Хавьера Милея, глава незалежной вдруг и совсем "неожиданно" полетел в Штаты. Благо расстояние между Южной и Северной Америками не такое большое. Ведь не из Европы же лететь, второй раз топливо тратить. Согласно официальным формулировкам президента Украины пригласил сам Джо Байден. Возможно и так. Но сейчас не об этом.

С самого начала было понятно, что Зеленский в очередной раз едет в Вашингтон, чтобы просить денег. Однако визит Зеленского в США оказался провальным. Об этом прямо сообщило информационное агентство Bloomberg.

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Как говорится в материале, президент Украины умолял американских законодателей одобрить выделение финансовой помощи в размере 61 миллиард долларов. Американские журналисты назвали эту сумму "жизненно важной" для Зеленского и для продолжения ведения боевых действий. Но Вашингтон не дал президенту Украины чёткого обязательства в дальнейшей поддержке, поскольку противостояние России и Украины затягивается уже на третий год.

Представители Bloomberg утверждают, что Владимир Зеленский выглядел решительным, когда выступал рядом с Джо Байденом. Последний "поклялся", что США добьются успеха. Но все обещания оказались пустыми...

Всё дело в том, что предложения президента США о дальнейшей финансовой поддержке Украины уже четвёртый месяц остаются на рассмотрении в Конгрессе. Республиканцы требуют от Белого дома прийти к компромиссу в вопросе безопасности американских границ.

Издание констатирует, что Зеленского, который ещё год назад "наслаждался" овациями во время своего первого визита на Капитолийский холм, в этот раз ждал более прохладный приём во время закрытых встреч с американскими законодателями. В декабре 2022 года Зеленский на заседании Конгресса сообщил о том, что Украина "жива и здорова". Но на этот раз он сообщил о том, что в его стране будут призывать мужчин старше 45 лет. И, как сказал Зеленский, Украине, возможно перейти к партизанской войне, посокольку помощь со стороны США и европейских союзников становиться всё более скудной.

Bloomberg приводит слова сенатора Криса Кунса.

Президенту Украины не придется возвращаться, чтобы просить о помощи и поддержке.

Для понимания ситуации, господин Кунс является сенатором от штата Делавэр и одним из ближайших союзников Байдена.

Издание заявило, что компромисс по пограничному вопросу США ещё может быть достигнут после праздничных каникул. Тогда, возможно, и будет выделена очередная финансовая помощь Украине. Но в то же время отмечено, что некогда широкая политическая поддержка Киева рушится как в США, так и в Европе. "Контрнаступление" Киева, подкреплённое многомиллиардными финансовыми вливаниями и обучением личного состава, не принесло успеха из-за серьёзных оборонительных линий российской армии. И это поднимает вопросы о нескончаемых обещаниях Зеленского бороться до победы.

"То, что, по-видимому, просит администрация Байдена, — это миллиарды дополнительных долларов без надлежащего надзора, без четкой стратегии для победы и без каких-либо ответов, которые, я думаю, должны дать американскому народу", — заявил спикер палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон после личного обращения от Зеленского. Это слова законодателя, который заявил, что поддерживает увеличение помощи, в отличие от некоторых из его более жестких коллег.

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Исходя из материала, опубликованного Bloomberg, не исключено, что в Вашингтоне решили потихоньку сворачивать проект "Украина", направленный против России. С другой стороны, американским политикам просто сейчас не до Киева. У них свои проблемы – выборы президента на носу. И от того, кто победит, будет зависеть дальнейшее оказание помощи Киеву.