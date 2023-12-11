В Киеве вновь напомнили о том, сколько хотят получить самолётов о старших западных товарищей

Истребители JAS 39 Gripen. Фото: © AP Photo / Katsuhiko Tokunaga О своём намерении обновить авиационный парк Повитряных сил киевские власти заявляли достаточно давно, ещё до начала Специальной военной операции. А тут и повод подоспел – большая часть истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков ещё советской постройки была превращена в металлолом стараниям российских военных.

В Киеве вновь заговорили о своих "хотелках". Очередное заявление сделал спикер ВВС Украины Юрий Игнат во время телемарафона. Как было заявлено, основным истребителем станет F-16 производства США. Но в то же время, согласно заявлению, существует определённая вероятность того, что Швеция передаст незалежной свои самолёты JAS 39 Gripen. Из тех, что у скандинавов уже есть в наличии. Со слов Игната, эти машины "могли бы дополнить" украинские ВВС. Конкретные цифры названы не были.

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В то же время румынское профильное издание Defense Romania в своей публикации напомнило, что о своём намерении передать Киеву истребители F-16 уже заявили власти Нидерландов, Бельгии и Норвегии. Но обещанной авиационной техники будет "недостаточно" для полной замены истребителей Су-27 и МиГ-29, доставшихся с советских времён. Киев хотел бы получить как минимум 150 иностранных самолётов, но западные союзники пока не предложили такое количество.

Теперь в Киеве ищут новых партнёров, готовых представить необходимое количество F-16. Также ведутся переговоры с властями Швеции о возможности передачи самолётов JAS 39 из наличия ВВС страны. А ещё в материале румынских экспертов заявлено, что в будущем Повитряные силы намерены приобрести тяжёлые истребители, такие как F-15 Eurofighter Typhoon. Также заявлено, что в перспективе рассматривается возможность эксплуатации и самолётов F-35 пятого поколения.

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При этом сами же эксперты из Румынии констатируют, что даже с F-16 у Киева могут возникнуть определённые трудности. Бельгийские машины прибудут только в 2025 году, а в Нидерландах к власти пришли крайне правые. Последние выступают категорически против оказания военной помощи Украине. Кроме того, коллективный Запад изначально крайне неохотно согласился дать F-16, опасаясь их дискредитации. А тут ещё Россия существенно модернизировала свою систему ПВО, объединив ЗРК С-400 и самолёты ДРЛОиУ А-50 в единый комплекс. В результате российские военные продемонстрировали впечатляющие результаты в деле уничтожения самолётов ВВС Украины.