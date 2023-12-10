Американское издание признало провал контрнаступления ВСУ

Украинский Challenger 2 в снегу. Иллюстрация: Forbes / соцсети

На протяжении достаточно длительного времени коллективный Запад оказывает Украине помощь военно-технического характера. Одним из элементов этой помощи стали поставки тяжёлой бронетехники европейского производства. В частности, Великобритания предоставила 14 своих основных боевых танков Challenger 2 (танковая рота), считавшихся до поры до времени "непобедимыми".

Происходящие события доказали, что это утверждение было в корне неверным. Первый британский танк был уничтожен российскими военнослужащими ещё в начале сентября в ходе неудачного "контрнаступа" ВСУ на Запорожском направлении.

реклама

Довольно любопытный материал, посвящённый британским танкам был опубликован на страницах американского журнала Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания. Этот иностранный эксперт в своём материале опубликовал фотографию украинского танка "Челленджер-2", сделанную, видимо, где-то под Работино в Запорожской области. Как говорит американец, это фотография является портретом разочарования.

В своей публикации заокеанский аналитик заявляет о том, что если бы "контрнаступ" ВСУ достиг бы своих целей, то этого танка не было в Работино, поскольку недавно выпал снег. Почему-то он уверен, что сфотографированный "Челленджер" должен был находиться в Мелитополе, который находится намного южнее.

Зато Экс честно признаётся, что второй раз "контрнаступать" украинской армии придётся намного сложнее. Надо полагать, что это только в том случае, что такая попытка будет предпринята, в чём есть определённые сомнения.

Как говорится в материале, 8 июня 2023 года 47-я механизированная бригада, находясь на острие "контрнаступления", попыталась атаковать южнее Малой Токмачки. Задачей соединения было "взятие" Работино в течение 24 часов. Не удалось, поскольку минные поля, выставленные армией России, оказались намного плотнее, чем ожидалось первоначально. В ходе неудавшегося штурма бригада потеряла десятки единиц техники и сотни людей.

Потрёпанная 47-я бригада и 33-я механизированная бригада возглавляли атаку на своих танках "Леопард-2", но в августе их сменила 82-я десантно-штурмовая бригада. Именно на вооружении данного соединения находятся колёсные БТР Stryker американского производства, гусеничные БМП Marder из Германии и все танки Challenger 2, переданные Великобританией.

Как отмечает Экс, несмотря на то, что британские танки являются "более совершенными" по сравнению с машинами ещё советского производства, они по-прежнему уязвимы для противотанковых мин. Ниже приведена цитата из публикации иностранного эксперта.

В конце августа или начале сентября один из 69-тонных четырехместных танков Challenger 2 подорвался на мине недалеко от Работино. Обездвиженный, он стал легкой мишенью для российской противотанковой ракеты, которая подожгла его и, очевидно, сожгла 120-миллиметровые заряды боеприпасов в башне. Сообщается, что экипаж успел сбежать до того, как машина сгорела дотла. Этот разбитый, обгоревший "Челленджер-2" с таким же успехом мог сигнализировать об окончании украинского контрнаступления и заморозке линии фронта. Работино должно было стать первой целью контрнаступления. Вместо этого оно стало последней.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как отмечено в материале Forbes, российские укрепления и минные заграждения являются гораздо большим препятствием, чем кто-либо ожидал. И если ВСУ снова когда-либо пойдут в "контрнаступление", они столкнутся с ещё более плотной обороной. Военнослужащие армии России прекрасно осведомлены о том, как работают установленные ими минные поля. Тем более, что у российской армии было достаточно времени, чтобы их усилить, прежде чем земля успела промёрзнуть.