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crazycat21
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
Американское издание признало провал контрнаступления ВСУ

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Украинский Challenger 2 в снегу. Иллюстрация: Forbes / соцсети
На протяжении достаточно длительного времени коллективный Запад оказывает Украине помощь военно-технического характера. Одним из элементов этой помощи стали поставки тяжёлой бронетехники европейского производства. В частности, Великобритания предоставила 14 своих основных боевых танков Challenger 2 (танковая рота), считавшихся до поры до времени "непобедимыми".  

Происходящие события доказали, что это утверждение было в корне неверным. Первый британский танк был уничтожен российскими военнослужащими ещё в начале сентября в ходе неудачного "контрнаступа" ВСУ на Запорожском направлении.

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Довольно любопытный материал, посвящённый британским танкам был опубликован на страницах американского журнала Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания. Этот иностранный эксперт в своём материале опубликовал фотографию украинского танка "Челленджер-2", сделанную, видимо, где-то под Работино в Запорожской области. Как говорит американец, это фотография является портретом разочарования. 

В своей публикации заокеанский аналитик заявляет о том, что если бы "контрнаступ" ВСУ достиг бы своих целей, то этого танка не было в Работино, поскольку недавно выпал снег.  Почему-то он уверен, что сфотографированный "Челленджер" должен был находиться в Мелитополе, который находится намного южнее.

Зато Экс честно признаётся, что второй раз "контрнаступать" украинской армии придётся намного сложнее. Надо полагать, что это только в том случае, что такая попытка будет предпринята, в чём есть определённые сомнения.  

Как говорится в материале, 8 июня 2023 года 47-я механизированная бригада, находясь на острие "контрнаступления", попыталась атаковать южнее Малой Токмачки. Задачей соединения было "взятие" Работино в течение 24 часов. Не удалось, поскольку минные поля, выставленные армией России, оказались намного плотнее, чем ожидалось первоначально. В ходе неудавшегося штурма бригада потеряла десятки единиц техники и сотни людей. 

Потрёпанная 47-я бригада и 33-я механизированная бригада возглавляли атаку на своих танках "Леопард-2", но в августе их сменила 82-я десантно-штурмовая бригада. Именно на вооружении данного соединения находятся колёсные БТР Stryker американского производства, гусеничные БМП Marder из Германии и все танки Challenger 2, переданные Великобританией. 

Как отмечает Экс, несмотря на то, что британские танки являются "более совершенными" по сравнению с машинами ещё советского производства, они по-прежнему уязвимы для противотанковых мин. Ниже приведена цитата из публикации иностранного эксперта.

В конце августа или начале сентября один из 69-тонных четырехместных танков Challenger 2 подорвался на мине недалеко от Работино. Обездвиженный, он стал легкой мишенью для российской противотанковой ракеты, которая подожгла его и, очевидно, сожгла 120-миллиметровые заряды боеприпасов в башне. Сообщается, что экипаж успел сбежать до того, как машина сгорела дотла. Этот разбитый, обгоревший "Челленджер-2" с таким же успехом мог сигнализировать об окончании украинского контрнаступления и заморозке линии фронта. Работино должно было стать первой целью контрнаступления. Вместо этого оно стало последней.

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Как отмечено в материале Forbes, российские укрепления и минные заграждения являются гораздо большим препятствием, чем кто-либо ожидал. И если ВСУ снова когда-либо пойдут в "контрнаступление", они столкнутся с ещё более плотной обороной. Военнослужащие армии России прекрасно осведомлены о том, как работают установленные ими минные поля. Тем более, что у российской армии было достаточно времени, чтобы их усилить, прежде чем земля успела промёрзнуть. 

#новости #армия #оружие #танки #военный #challenger 2 #бронетехника
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