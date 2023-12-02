Американский эксперт похвалился тем, что на вооружение ВСУ стали поступать немецкие боевые машины

БМП "Мардер". Фото: © funky1opti/Wikimedia Commons Коллективный Запад продолжает оказывать помощь Украине всякими товарами военного назначения. Как сообщило англоязычное издание Forbes, на вооружение десантно-штурмовых войск поступили БМП Marder ("Куница"). Автором материала является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания.

Как говорится в материале, 25-я бригада десантно-штурмовых войск ВСУ существенно "потяжелела". Фотографии, появившееся в сети подтверждают, что на вооружение соединения поступили боевые машины Marder производства Германии.

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Как отмечено, 25-я бригада стала вторым соединением после 82-й бригады, получившим на вооружение 31-тонные немецкие боевые машины. Отмечено, что 82-я бригада "наступала" на южном направлении, в то время как 25-я бригада ведёт бои на Купянском направлении.

Как пишет Дэвид Экс, украинские десантно-штурмовые бригады когда-то готовились к десантированию с транспортных самолётов и вертолётов. Но это стало "непрактичным", поскольку контроль воздушного пространства остаётся за Россией. В результате воздушно-штурмовые бригады превратились... в механизированные. Только сохранили название.

По мнению заморского аналитика, в 25-й бригаде "Мардеры", судя по всему, заменят боевые машины БМД-2. И это серьёзное обновление. Ранее имевшиеся на вооружении боевые машины были разработаны специально для транспортировки по воздуху. Но маленькие и лёгкие БМД – это не совсем то, что требуется пехоте ВСУ.

Marder не новый автомобиль. На самом деле это одна из старейших БМП в мире. Начиная с 1969 года немецкая фирма Rheinmetall произвела более 2000 Marder. Почему-то Дэвид Экс считает, что немецкая БМП является одной из лучших в мире, несмотря на свой почтенный возраст. Он говорит о том, что она имеет баланс по скорости, защите и огневой мощи. Как заверяет американский эксперт, эта боевая машина, способная двигаться со скоростью до 64 км/ч и перевозящая шесть пехотинцев помимо экипажа (3 человека), может идти в бой совместно с танками, высаживать пехоту и поддерживать её огнём 20-мм автоматической пушки.

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Кроме того, зарубежный автор заявляет о том, что немецкий "Мардер" почему-то превосходит БМП-1 и БМП-2 советской разработки. При этом эксперт из США немного забывает о том, что огневая мощь и подвижность БМП-2 советской разработки намного превосходят аналогичные характеристики "Мардера".