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crazycat21
Military Watch: Россия существенно нарастила свой ракетный запас
Американцы стали признавать, что ракет у армии России достаточно

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ОТРК "Искандер-М". Фото: © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ Спустя некоторое время после начала СВО всевозможные западные аналитики, военные и околовоенные эксперты, представители командования с сопредельной России территории и просто так называемые лидеры общественного мнения с бывшей житницы Советского Союза стали упражняться в подсчёте ракеты российской армии. Все прогнозы сводились к тому, что ракеты должны вот-вот закончиться из-за того, что коллективный Запад обложил Россию санкциями. Однако шло время, а ракеты всё никак не заканчивались...

Довольно любопытный материал, посвящённый русскому оружию, вышел на страницах профильного издания Military Watch, дислоцированного по ту сторону океана. В публикации экспертов из стана заклятых недругов прямо говорится о том, что Россия существенно нарастила свой ракетный запас.

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Приводятся слова пока ещё действующего генерального секретаря НАТО Йонса Столтенберга, который 29 ноября 2023 года предупредил, что Россия намерена активизировать удары по инфраструктуре Украины в зимний период. Для этого накоплен значительный ракетный потенциал.

Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы, и мы видим новые попытки нанести удар по электросетям и энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь оставить Украину в темноте и холоде, — заявил он.

Как говорится в публикации, заявление Столтенберга прозвучало на фоне растущих "спекуляций" на тему того, что коллективный Запад подталкивает Киев к прекращению боевых действий на условиях Москвы. Причина в том, что дальнейшее финансирование Украины со стороны Вашингтона видится всё более маловероятным. На Западе стали признавать, что "контрнаступление" ВСУ, начавшееся ещё в июне, стало провальным. А огромные потери украинской армии, нехватка боеприпасов и упадок морального духа в рядах ВСУ делают позиции России всё более благоприятными. 

Американские аналитики отмечают, что после распада Советского Союза производственные мощности России во всех отраслях оборонного сектора сильно сократились. Но это не коснулось производства ракет классов "земля-земля" и "земля-воздух".

Приоритезация Министерства обороны заказов на ракетные системы из-за их воспринимаемой высокой асимметричной ценности и экономической эффективности привела к улучшению состояния этих отраслей во всех цепочках поставок, и в результате Россия смогла значительно увеличить производство ключевых ракетных активов. 

Как говорят американские эксперты, это позволило не только компенсировать расходы ракетных запасов на фронте, но и позволило не только увеличить запасы ракет в Вооружённых силах России, но и даже предлагать их на экспорт. Огромное превосходство России в ракетах класса "земля-земля" остаётся главным фактором, обеспечивающим преимущество России на передовой.

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Как отмечает Military Watch, усиленные удары по инфраструктуре и позициям ВСУ являются тем инструментом, который позволит усилить давление на Киев и его союзников перед возможными переговорами.

#оружие #ракеты #военный #конфликты
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