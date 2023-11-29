Эксперты из США высоко оценили возросшие возможности российских самолётов

Фото: Минобороны РоссииНа Западе всегда пристально следили за российскими оружейными новинками. Особый интерес у иностранных экспертов и аналитиков вызывает истребитель 5-го поколения Су-57. И это вполне объяснимо. Во-первых, не так много государств способны разработать и запустить в серийное производство полноценный боевой самолёт нового поколения. Во-вторых, после многолетних испытаний у российских инженеров получился полноценный многофункциональный боевой воздушный комплекс. В-третьих, российские истребители Су-57 уже прошли боевое крещение и наглядно подтвердили свои высокие характеристики.

Очередная публикация, посвящённая отечественной технике, вышла на страницах профильного американского издания Military Watch. В своём материале заокеанские аналитики сообщили, что российские истребители Су-57 станут носителями миниатюрных дронов. Информация приводится на государственные СМИ России.

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Как говорится в публикации, специально для российского самолёта были разработаны небольшие беспилотники различного назначения: ударные, разведывательные и постановщики радиоэлектронных помех. Дроны размещаются как на внешней подвеске самолёта, так и во внутрифюзеляжном отсеке вооружения. Беспилиотники сбрасываются в воздухе. Предполагается, что Су-57 может запускать одновременно несколько таких дронов и управлять ими в полёте.

Как отметили американские эксперты, Россия может извлечь выгоду из такого решения. Всё дело в том, что Су-57 может нести приличную полезную нагрузку обладает большим боевым радиусом и построен с применением технологий малозаметности. Соответственно, российский самолёт может доставить небольшие дроны на большое расстояния, оставаясь необнаруженным средствами ПВО противника.

Как говорится в публикации Military Watch, пока остаётся непонятным, будут ли новые дроны одноразовыми или смогут возвращаться на базу после выполнения задачи. Но в любом случае работа в качестве носителя дронов делает российский истребитель Су-57 совершенно уникальным боевым самолётом в мире.

Конечно, американцы не смогли удержаться от того, чтобы не покритиковать отечественное вооружение. По их версии, российский истребитель якобы имеет более ограниченные возможности малозаметности по сравнению с американскими или китайскими "невидимками". В общем, всё традиционно в рамках американской политики. И якобы именно невысокая малозаметность потребовала от российских конструкторов сделать упор на оснащении Су-57 высокоэффективными дальнобойными видами оружия. У заклятых американских недругов что-то явно не стыкуется. Интересно, а кто им рассказала про характеристики малозаметности Су-57? Сомнительно, что кто-то об этом американцам расскажет.

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В то же время американские аналитики считают, что применение новых беспилотников значительно расширит возможности Су-57 при подавлении ПВО противника при одновременном снижении риска для самого истребителя.