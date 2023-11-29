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crazycat21
Forbes: российская армия подбила первый танк Leopard 1A5 из числа переданных Украине Западом
Военный обозреватель американского издания констатировал, что ВСУ стали терять танки Leopard 1A5, полученные от европейских стран

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Немецкий танк Leopard 1A5. Фото: ©Thomas Imo / imago stock&people / Global Look PressКоллективный Запад, заинтересованный в максимальном ослаблении России, продолжает оказывать Киеву военную помощь различными товарами военного назначения. Одним из элементов этой "помощи" стали поставки основных боевых танков западного образца. Первоначально большую часть импортных танков составляли достаточно современные Leopard 2 в версиях от A4 до A6. Высокая степень защиты не помогла этим бронированным "кошкам". Все они, независимо от модификации, наглядно продемонстрировали, что могут неплохо гореть под ударами российского оружия. 

В настоящий момент западные партнёры перестали передавать Украине современные танки. Оно и понятно – танки горят, а восполнять утерянную техники достаточно проблематично, учитывая невысокие темпы производства. Согласно данным западных СМИ, немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW), производитель "Леопардов", может выпускать приблизительно 26 танков ежегодно! Поэтому на Украину стали поставляться танки Leopard 1A5, взятые с хранения и восстановленные оборонными предприятиями. Leopard 1A5 – это последняя модификация первого "Леопарда", разработанная ещё в 1987 году. 

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Но и эти танки не способны внести перелом в ход событий. Горят, причём горят и будут гореть ещё сильнее, чем Leopard 2. Всё дело в том, что первые "кошки" имеют откровенно слабое бронирование. 

Очередной материал, посвящённый новым старым танкам ВСУ, вышел на страницах американского журнала Forbes. Автор материала – Дэвид Экс, военный обозреватель издания. В своей работе аналитик констатировал, что российская армия подбила первый танк Leopard 1A5 из числа переданных Украине Западом.

Как говорится в материале, на видео, распространённом   в сети во вторник 28 ноября, показан один из танков Leopard 1A5. Эта машина принадлежит, вероятно, 44-й механизированной бригаде ВСУ. Как отметил Экс, танк буквально "пожирает" российские артиллерийские снаряды. Танк был обнаружен российским беспилотником. После чего обнаруженная 40-тонная боевая машина стала лёгкой мишенью для того, что могло быть серией артиллерийских снарядов, прилетевших очень точно. Также американский эксперт не исключает, что танк мог наехать на мину.

В любом случае либо снаряд, либо мина повредили левую гусеницу "Леопарда". Танк встал, а снаряды посыпались на него снова. На видео не видно спасающегося экипажа, но в пользу того, что танкисты покинули машину говорят два открытых башенных люка.

Подбитый танк Leopard 1A5. Изображение: соцсети / ForbesАмериканский обозреватель не исключает, что танк ещё можно восстановить. Но для этого украинские инженеры должны добраться до него раньше, чем это сделают российские артиллеристы или дроны.

По данным Экса, на данный момент 44-я механизированная бригада ВСУ имеет в своём составе танковый батальон на Leopard 1A5. Это 20 или 30 машин из примерно 200 танков этого типа, которые Германия, Нидерланды и Дания обещали передать Украине. Было понятно, что бригада неизбежно будет терять танки. Но первая потеря Leopard 1A5 произошла быстро — возможно, всего через несколько недель после того, как танки впервые вступили в бой.

Заокеанский аналитик признал, что Leopard 1A5 в настоящий момент является самым слабозащищённым танком ВСУ. Но американец тут же попытался "подсластить пилюлю", заявив, что абсолютно любой танк уязвим для артиллерийских ударов. Даже американский М1 Abrams или немецкий Leopard 2A6 могут "разуться", если рядом с гусеницей упадёт артиллерийский снаряд или мина.

Дэвид Экс задаётся вопросом, почему украинский "Леопард" перемещался по открытому полю днём? По его версии, чтобы выжить в современном высокотехнологичном бою, экипаж танка должен вести огонь из 105-мм нарезного орудия с закрытых огневых позиций на большую дистанцию (3 км и более). А смена позиции должна проводиться с осторожностью и предпочтительно в тёмное время суток.

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В общем, так или иначе, но американский эксперт всё же признаёт, что танки Leopard 1A5 не являются каким-то вундерваффе.

#армия #оружие #танки #военный #бронетехника #leopard 1a5
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