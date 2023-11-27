Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Military Watch: российские истребители Су-30СМ нейтрализуют морские беспилотники Украины
От западных экспертов не укрылось, что наиболее эффективным средством противодействия украинским морским беспилотникам является боевая авиация

реклама

Истребитель Су-30СМ. Источник фото: militarywatchmagazine.comОфициальный Киев в современном противостоянии не оставляет попыток хоть как-то насолить Черноморскому флоту России. У самой Украины как такового флота давно нет. Возможно, есть несколько катеров, переданных старшими западными "товарищами" и перевезённых сухопутным путём. Зато есть безэкипажные катера (БЭК) – морские беспилотники, опять же созданные не без участия западных стран. И эти беспилотники киевские деятели постоянно пытаются использовать для атак на корабли ЧФ и инфраструктуру флота.
Наиболее эффективным средством для противодействия украинским БЭК является боевая авиация. И данный факт не укрылся от внимания иностранных аналитиков. Американское издание Military Watch в своём очередном материале констатировало, что Россия использует истребители Су-30СМ для нейтрализации морских беспилотников Украины. Причём весьма эффективно.
Как пишут аналитики из США, на кадрах, опубликованных 26 ноября, видно как истребители Су-30СМ морской авиации России задействованы при нейтрализации украинских морских беспилотников. Сообщается, что они были уничтожены с применением авиационных бомб и пушек самолётов. В операции по уничтожении морских беспилотников были также задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М. Оба типа летательных аппаратов стоят на вооружении авиации ВМФ России.
Американские эксперты "открыли" очевидные вещи. В своём материале они заявили, что истребители Су-30СМ поколения 4+ также широко используются российскими ВКС. Данный тип самолёта разработан на основе истребителя Су-30МКИ, адаптироованным под требования ВВС Индии, и отличается большой дальностью полёта и исключительной манёвренностью. Основным отличием конструкции СУ-30СМ является наличие радара Н011М "Барс" с фазированной антенной решёткой. Максимальная дальность обнаружения целей этого радара составляет 400 километров. Это одна из самых крупных РЛС из когда-либо установленных на истребители. Радиолокационная станция обеспечивает экипажу самолёта высокую ситуационную осведомлённость о воздушных, наземных и морских целях и облегчает наведение за пределами прямой видимости. В отличие от Су-35С и Су-34, которые соответственно являются истребителем завоевания превосходства в воздухе и фронтовым бомбардировщиком, Су-30СМ представляет собой хорошо сбалансированный боевой многоцелевой самолёт, предназначенный для решения всех типов задач.

#армия #оружие #истребители #самолеты #флот #боевая авиация #су-30см #морская авиация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Северная Корея усилила военное присутствие вдоль границ с Южной Кореей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
45
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
10
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
104
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
18
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
4
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
5
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
5
Самый большой в мире айсберг сдвинулся с места впервые за несколько десятилетий
+
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
+
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
4
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Welt: Новая модификация "Ланцета" опаснее предыдущей — сама выбирает цели и наделена системой ИИ
+
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
В Китае усугубляется литиевый кризис, что повлияет на мировой рынок лития
+
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
6
К актеру, озвучившему Майкла де Санта из GTA 5, на стриме приехал спецназ
1
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
63
Обзор игровой мыши Acer OMW121
10
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
6
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
97
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
6
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
29

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
13:49
Чубатых свиней никто не любит.
Индии потребуется не менее десяти лет, чтобы освоить выпуск 28-нм чипов
Dmitry Kozlov
13:47
100% нужна бесппилотная но начальники нехотят вкладываться в обеспечение нужной техники а хотят за задаром людей переместить, несвоиже дети пойдут в чьи-то с периферии ,несвоих же детей посылают а чуж...
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
Максим Лобков
13:42
Не верно. С нефтью всё туго, а газ покупают. Особым спросом пользуется сжиженный.. СПГ. И его производные. Да и нефть покупают.. Как они сказали? 60 долларов за баррель?
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
Рауф Юсупов
13:41
Зачем плавучие АЭС близ Норильска.Есть везде безжизненное пространство.Тепло от ПАЭС нужно для отопления жилых домов.Зря тепло в море уходит,это угроза для Арктики,природная катастрофа!
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
Максим Лобков
13:39
Исчезнет резиновая защита, повысится рождаемость😳
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
Артём Николаев
13:39
10++++++++ это Су-35. США не стесняется ряда натуральных чисел.
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
Юрий Филатов
13:38
Внутренний в первую очередь. Но амеры так рьяно взялись за строительство санкционных заборов, что за этими машинами очередь будет как китайская стена. Тупо ради безопасности будут брать, чтоб не быть ...
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
Максим Лобков
13:38
Сразу отвечаю: Силиконовая Долина останется, это не резина, и вообще долина расположена в США.
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
Lubitel 32
13:36
Это не элита это красный пролетариат имеющий цель экономить максимально эффективно инвестировать каждый "потом и кровью" добытый дензнак. Не заниматся кроиловом как это делают все Голубо-зеленые деби...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Максим Лобков
13:36
Получается, вся нефтяная экономика ЕС строится на дешёвой Российской нефти? Стоит закрыть кран, и например, с прилавков исчезнут: кеды и весь силикон?)
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем