От западных экспертов не укрылось, что наиболее эффективным средством противодействия украинским морским беспилотникам является боевая авиация

Истребитель Су-30СМ. Источник фото: militarywatchmagazine.comОфициальный Киев в современном противостоянии не оставляет попыток хоть как-то насолить Черноморскому флоту России. У самой Украины как такового флота давно нет. Возможно, есть несколько катеров, переданных старшими западными "товарищами" и перевезённых сухопутным путём. Зато есть безэкипажные катера (БЭК) – морские беспилотники, опять же созданные не без участия западных стран. И эти беспилотники киевские деятели постоянно пытаются использовать для атак на корабли ЧФ и инфраструктуру флота.

Наиболее эффективным средством для противодействия украинским БЭК является боевая авиация. И данный факт не укрылся от внимания иностранных аналитиков. Американское издание Military Watch в своём очередном материале констатировало, что Россия использует истребители Су-30СМ для нейтрализации морских беспилотников Украины. Причём весьма эффективно.

Как пишут аналитики из США, на кадрах, опубликованных 26 ноября, видно как истребители Су-30СМ морской авиации России задействованы при нейтрализации украинских морских беспилотников. Сообщается, что они были уничтожены с применением авиационных бомб и пушек самолётов. В операции по уничтожении морских беспилотников были также задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М. Оба типа летательных аппаратов стоят на вооружении авиации ВМФ России.

Американские эксперты "открыли" очевидные вещи. В своём материале они заявили, что истребители Су-30СМ поколения 4+ также широко используются российскими ВКС. Данный тип самолёта разработан на основе истребителя Су-30МКИ, адаптироованным под требования ВВС Индии, и отличается большой дальностью полёта и исключительной манёвренностью. Основным отличием конструкции СУ-30СМ является наличие радара Н011М "Барс" с фазированной антенной решёткой. Максимальная дальность обнаружения целей этого радара составляет 400 километров. Это одна из самых крупных РЛС из когда-либо установленных на истребители. Радиолокационная станция обеспечивает экипажу самолёта высокую ситуационную осведомлённость о воздушных, наземных и морских целях и облегчает наведение за пределами прямой видимости. В отличие от Су-35С и Су-34, которые соответственно являются истребителем завоевания превосходства в воздухе и фронтовым бомбардировщиком, Су-30СМ представляет собой хорошо сбалансированный боевой многоцелевой самолёт, предназначенный для решения всех типов задач.