Глава Украины нашёл предлог, чтобы выпросить у Запада системы противовоздушной обороны

Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву "помощь" всяческими товарами военного назначения. Правда, в последнее время уровень этой поддержки существенно снизился из-за отсутствия свободных средств у Вашингтона. В свою очередь Киев продолжает требовать от Запада всё больше и больше вооружений. Под любым предлогом.

Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО. И даже назвал причину. По версии руководителя страны, зенитно-ракетные системы необходимы для защиты... экспорта зерна. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Как говорится в материале, своё заявление Зеленский сделал, выступая на международном саммите по продовольственной безопасности. Саммит под названием "Зерно из Украины" проходил в Киеве в субботу 25 ноября. Из высоких гостей на нём присутствовали президент Швейцарии Ален Берсе, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Литвы Ингрида Симоните.

Что касается заявления Зеленского, то он признал, что Украина испытывает дефицит средств противовоздушной обороны для защиты маршрутов экспорта зерна и приграничных с Россией регионов. Также он заявил, что иностранные партнёры предоставят суда для сопровождения конвоев грузовых судов, идущих из украинских портов, для обеспечения их безопасности. Как сказал глава Украины, у него есть договорённости с несколькими государствами о "мощном сопровождении" конвоев украинцами, но с привлечением иностранной техники.

Что касается непосредственно средств ПВО, то Киев надеется решить проблему их дефицита за счёт новых поставок западных партнёров и за счёт увеличения собственных производственных мощностей. По словам Зеленского, в последнем случае есть прогресс.

Слова Зеленского похожи на фарс. Он якобы собрался защищать зерно средствами противовоздушной обороны. Ведь когда-то была зерновая сделка и украинское зерно беспрепятственно вывозилось морским путем. Только Украина и её западные партнёры использовали эту сделку в своих целях, а именно завозили оружие под её прикрытием. Похоже, что кое-кто хочет повторить.

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Во время совместной пресс-конференции с лидерами иностранных государств прозвучала сирена воздушной тревоги. Вероятно, для того, чтобы высокие гости прониклись ситуацией.