Британские эксперты о превосходстве Вооружённых сил России в области радиоэлектронной борьбы

Фото: mil.ru

Всевозможные западные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российским оружием и тактикой его применения. В свете современных геополитических реалий этот интерес возрос кратно. Довольно любопытный материал, посвящённый русскому оружию, был опубликован на страницах британского журнала The Economist.

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Как пишет издание, основное внимание Запада в оказании военной помощи Киеву сосредоточено прежде всего на военной технике (танках, ракетах, системах ПВО, артиллерии, истребителях) и боеприпасах. В то же время западные союзники до сих пор не обратили внимание на слабость ВСУ в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

Зато Россия на протяжении многих лет разрабатывала и производила впечатляющий спектр средств РЭБ, предназначенных для эффективного противодействия системам НАТО. Это в то время, когда Украина, со слов главкома Залужного, осталась с аналогичными средствами ещё советской разработки. Первоначально отставание ВСУ перед российской армией в этой области не играло особого значения. Но после того, как линия боевого соприкосновения стала относительно статичной, Россия смогла разместить свои мощные средства радиоэлектронного подавления именно там, где их применение обеспечивает максимальный эффект.

В марте 2023 года украинские артиллеристы обнаружили, что их высокоточные снаряды "Эскалибур" с системой GPS-наведения "внезапно" перестали попадать в цели из-за помех, выставляемых российской армией. Нечто подобное стало происходить и с корректируемыми авиационными бомбами JDAM-ER, переданными США в распоряжение Повитряных сил. Реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с установок M142 HIMARS, также стали лететь мимо целей.

Как отмечает Economist, "всё большее беспокойство" вызывает растущая способность российских систем РЭБ противодействовать множеству небольших беспилотников, которые украинские военные используют для решения целого ряда задач: от разведки и связи до ударных.

Со слов издания, Украина сумела подготовить около 10 тысяч операторов дронов, которые теперь постоянно играют в "кошки-мышки" с более подготовленными операторами российских станций радиоэлектронной борьбы. Дроны очень дешёвые (чуть более 1000 долларов за штуку) и украинские предприятия могут производить их в огромных количествах. Однако работа российских станций РЭБ, которые либо выводят из строя системы наведения, либо блокируют связь между дроном и его оператором, приводит к тому, что ВСУ теряют порой более 2000 беспилотников в неделю. "Заглушенные" дроны бесцельно парят в воздухе до полной разрядки батареи и падения на землю.

В настоящий момент не представляется возможным ни повысить помехоустойчивость дронов, ни наделить их искусственным интеллектом, чтобы они могли работать самостоятельно.

Кроме того, российская армия имеет преимущество над ВСУ и в количестве самих дронов. Небо над полем боя буквально заполнено российскими беспилотниками. В частности, по оценкам украинских военных в районе Бахмута (Артёмовска) армия России имеет двукратное преимущество в дронах-камикадзе.

Economist объясняет постоянно растущий успех ВС РФ в войне беспилотников высокой плотностью систем РЭБ. Точнее многолетними инвестициями в их разработку и производство.

В отчёте Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) говорится о том, что российская армия имеет по одной мощной станции РЭБ на каждые 10 километров фронта. Наиболее опасным британские эксперты считают комплекс радиоэлектронной борьбы "Шиповник". Система имеет дальность действия до 10 километров, а её операторы могут перехватить управление вражеским дроном и одновременно засечь местоположение его оператора с точностью до одного метра с последующей передачей координат на артиллерийскую батарею.

Отмечено, что Украина из всех сил пытается преодолеть отставание от России в области РЭБ. Определённые успехи есть, но без помощи Запада незалежная обойтись не может. Однако в случае с США ситуация вряд ли изменится, поскольку согласно американскому законодательству системы РЭБ попадают под перечень технологий, передача которых запрещена.

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Единственное, что может Запад, так это помочь Киеву в разработке собственных средств радиоэлектронной борьбы. В противном случае Украине придётся решать эту насущную проблему самостоятельно.