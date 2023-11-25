По другую сторону океана признали, что ракеты у России есть в достаточном количестве

Фото: © Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Спустя некоторое время после того, как Россия начала Специальную военную операцию на сопредельной территории, всевозможные военные (и околовоенные) эксперты с аналитиками, европейские политики, а также представители различных иностранных штабов, разведок и институтов стали упражняться в подсчётах российского высокоточного оружия. Неоднократно звучало, что российские ракеты должны вот-вот закончиться. Якобы российская оборонная промышленность не в состоянии восполнить истраченные ракеты из-за западных санкций. Некоторые из этих "счетоводов" даже заявляли, что российские инженеры даже якобы разбирают импортную бытовую технику, чтобы достать из неё чипы, так необходимые для изготовления высокоточных боеприпасов...

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Шло время, ракеты никак не заканчивались. В западных столицах и в Киеве стали переносить сроки "опустошения" арсеналов России. И так несколько раз... Но ракеты всё не заканчиваются, и заканчиваться не будут. И это вынуждены признавать даже по ту сторону океана. Профильное издание Military Watch прямо заявило, Россия в несколько раз увеличила выпуск ракет для ОТРК "Искандер".

Как сообщили аналитики издания, российская армия стала применять новую стратегию в нанесении ударов по объектам противника с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Одна предполагает пуск нескольких баллистических ракет по одной назначенной цели. Удары наносятся через рассчитанные интервалы. И такая тактика оказалась успешной, поскольку наносит максимальные потери противнику. После первого удара, когда военнослужащие ВСУ собираются в точке поражения, прилетает вторая ракета.

Западные эксперты утверждают, что на первоначальном этапе российская армия якобы испытывала дефицит ракет для ОТРК "Искандер-М". Но увеличение объёмов производства этих ракет в несколько раз позволило применять новую тактику с большим количеством используемых боеприпасов.

Отмечено, что на повышенный расход ракет могло повлиять и то, что ВСУ по своему состоянию близки к "критической точки". Российская армия стремится максимизировать потери противника в момент упадка боевого духа в его рядах, несмотря на то, что повышенный расход ракет выливается в дополнительные затраты.

Наряду с ЗРК С-400 "Триумф" оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" являются тем активом, в котором у России огромное преимущество в производстве перед странами Запада и Юго-Восточной Азии. Поэтому российский военно-промышленный комплекс идёт в ногу с военными расходами. Россия может не только увеличивать количество ракет, стоящих на вооружении, но и предлагать их на экспорт.

Ракетные комплексы "Искандер-М" стали средством ассиметричного противодействия силам НАТО. Россия обладает меньшими по численности самолётов Военно-воздушными силами (в сравнении со всеми ВВС альянса) и меньшим количеством истребителей пятого поколения. Зато у российской армии есть "Искандеры".

Выпущенные ракеты создают проблемы для обороны противника не только потому, что они могут нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за довольно специфических траекторий их полёта. Апогей траектории ракеты "Искандера" достигает 50 километров, после чего ракета начинает активно маневрировать, что делает её чрезвычайно сложной целью для средств ПВО противника.

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Ещё одно доказательство того, что российское оружие является лучшим в мире. А ракетные комплексы "Искандер", развёрнутые на западных рубежах страны представляют настоящую головную боль для НАТОвских штабистов.