Две европейских страны совместно решили обзавестись новым оружием для своих ВМС

Противокорабельная ракета NSM. Изображение: KONGSBERG

Власти Норвегии объявили, что начинают разработку ударной ракеты следующего поколения. Разработка будет вестись в тесном сотрудничестве с Германией и норвежской фирмой Kongsberg Defense & Aerospace (KONGSBERG). Последняя выступает в роли ведущего промышленного партнёра.

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Фирма Kongsberg известна как разработчик противокорабельной ракеты NSM (Naval Strike Missile) в настоящее время стоящей на вооружении 13 государств. Сейчас норвежская компания возьмёт на себя ведущую роль в разработке нового изделия. Новая ракета будет называться SuperSonic Strike Missile (3SM) Tyrfing и призвана дополнить NSM. Согласно планам, ракета должна быть готова к 2035 году.

Как заявил Бьёрн Арильд Грам, министр обороны Норвегии, разработка норвежских ракет – это история успеха. Компания Kongsberg является производителем ракет мирового класса. Новый проект призван расширить этот стратегически важный опыт. Норвегия будет продолжать разработку ракет, привлекательных для стран-участниц НАТО и близких союзников.

Предварительный облик ракеты 3SM. Изображение: KONGSBERG

Со слов Эйрика Ли, президента Kongsberg Defense & Aerospace, новый проект позволит создать дополнительные рабочие места в Норвегии, а так же предложит самой стране и её союзникам улучшенные оборонные возможности.

Носителями новой ударной ракеты станут корабли ВМС Норвегии и Германии.

В настоящий момент норвежское правительство планирует завершить первоначальный этап проектирования нового изделия, прежде чем обратиться в парламент Норвегии с рекомендациями продолжить проект.

Однако интересная ситуация. С одной стороны, власти Норвегии заявили о том, что совместно с Германией "уже приступают" к разработке нового ракетного изделия. С другой стороны, необходимо, чтобы целесообразность такой разработки утвердил норвежский парламент. А ведь он может и не утвердить...

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Учитывая первоначально заявленные сроки завершения проекта (2035 год), может существовать вероятность, что в фирме Kongsberg замахнулись не на сверхзвуковую ракету, а на гиперзвук. Только прикрылись названием сверхзвукового изделия, а то вдруг не получится. Да и новой сверхзвуковой ракеты может не появится. Слишком много времени запрошено на реализацию проекта, а за это время в мире может многое измениться.