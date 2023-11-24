ВКС России продолжают получать новые боевые самолёты

Фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Российские авиастроители под конец года продолжают радовать. Только-только появилась информация о том, что в войска отправилась очередная партия новеньких и так нужных истребителей-бомбардировщиков Су-34, как стало известно, что Минобороны РФ получило партию истребителей Су-35С.

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Как говорится на сайте государственной корпорации "Ростех", самолёты, собранные в Комсомольске-на-Амуре на авиационном заводе им. Ю.A. Гагарина, после завершения полного цикла наземных и лётных испытаний, уже совершили перелёт к месту несения службы. Это крайняя партия самолётов данного типа, построенных в текущем году. Но и это ещё не всё!

ВКС России до конца года получат очередную партию истребителей Су-57. Об этом сообщил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. С его слов, сотрудники авиастроительной отрасли понимают необходимость и важность своей работе.

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О количестве переданных в войска Су-35С, так же как и о количестве запланированных к передаче истребителей Су-57, уже традиционно ничего не сообщается. И это верное решение в современных геополитических реалиях, пусть противники остаются в неведении. Главное другое, а именно то, что российские авиастроительные предприятия работают и нарастили темпы производства.