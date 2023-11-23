В НАТО предложили создать подобие "военного Шенгена"

Американские броневики "Страйкер" в Литве. Фото: © flickr.com, 1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div

Как сообщило агентство Reuters, НАТО предупредила своих членов о том, что бюрократические проволочки мешают перемещению войск по Европе. И данная проблема приведёт к серьёзным задержкам в случае "начала" конфликта с Россией.

реклама "У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", - заявил Reuters глава логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк.

Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) было сформировано в 2021 году, дислоцируется в Ульме на юге Германии. Его основная задача – координация быстрого перемещения войск и боевой техники по территории Европы, а так же в обеспечении хранения боеприпасов на военных объектах альянса.

Создание данного командования отразило мнение о том, что после десятилетий разрядки, последовавшей после окончания холодной войны, Североатлантический альянс снова должен быть готов к войне в Европе, которая "может разразится в любой момент".

Однако развёртывание дивизии (до 20 тыс. человек личного состава), обеспечение её боеприпасами, топливом, запасными частями и продовольствием стали намного сложнее, чем во времена холодной войны. Всё дело в том, что войска НАТО и Организации Варшавского договора противостояли друг другу в основном на территории Германии. С тех пор, после расширения альянса на восток, длина восточного фланга НАТО достигла 4000 километров.

"Пространство космоса, тот факт, что не все силы имеют передовое базирование - все это означает, что альянс должен оперативно перебрасывать войска со своих баз в нужную точку на восточном фланге", - отметил Соллфранк, добавив, что для этого необходима подготовка.

Отмечено, что в настоящее время силам НАТО приходится соблюдать огромное число правил, установленных странами-участницами: от предварительных уведомлений об отправке боеприпасов до максимально допустимой длины военных конвоев и даже профилактики заболеваний. Как заявил адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, есть избыток правил, но время – это то, чего не хватает.

Что касается генерала Соллфранка, то он заявил, что хотел бы видеть что-то наподобие "военного Шенгена". То есть он хочет, чтобы войска и военные грузы могли беспрепятственно перемещаться по большей части территории Европейского союза. А ещё он добавил, что альянс должен быть на шаг впереди и должен подготовить театр военных действий до того, как будет применена стать 5 положения о коллективной обороне НАТО.

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Интересный расклад. В НАТО явно к чему-то готовятся, при этом заверяют, что исключительно в оборонительных целях. Но ведь Россия ни на кого нападать не намеревается, военная доктрина нашей страны носит оборонительный характер. Ещё одно доказательство того, что миролюбием по отношению к России в Североатлантическом альянсе даже "не пахнет". Его не было, нет и не будет.