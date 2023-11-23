Издание рассказало, каким образом швейцарские танки могут оказаться в степях Украины

Танк Leopard 2 швейцарской армии. Фото: Björn Trotzki / IMAGO / Global Look Press



Страны коллективного Запада, заинтересованные в максимальном ослаблении России, продолжают оказывать Украине военную помощь. Одним из элементов этой помощи стали основные боевые танки Leopard 2 немецкого производства в версиях 2A4, 2A5 и 2A6. Самой совершенной и защищённой модификацией является последняя. Однако, как показали происходящие события, даже самые совершенные "кошки" превосходно горят под ударами российской армии.

В настоящий момент оставшиеся "Леопарды 2", если не считать где-то припрятанные американские "Абрамсы", являются самыми современными танками ВСУ. И количество таких танков относительно невелико в масштабах достаточно протяжённой линии фронта. Обещанные Западом 200 танков Leopard 1A5 могут создать определенные проблемы. Но вряд ли эти боевые машины долго протянут на поле боя из-за слабого бронирования. Вся надежда противника только на вторые "Леопарды". А их крайне мало. Однако Украина может получить ещё две дюжины танков Leopard 2.

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Соответствующая публикация появилась на страницах американского журнала Forbes. Автором материла является Дэвид Экс, военный обозреватель издания.

Как отмечает аналитик, за полгода боев в рамках "контрнаступления" на южном направлении бригады ВСУ потеряли как минимум дюжину основных боевых танков Leopard 2. Всего иностранные союзники поставили 71 такую боевую машину. Но теперь кажется более чем вероятным, что Украина сможет компенсировать потери в 2024 году. И это благодаря стараниям немецких дипломатов.

Всё дело в том, что ещё в конце 1980-х годов Швейцария закупила у Германии 380 танков Pz87. Это версия всё того же немецкого танка Leopard 2A4, только оснащённая швейцарскими средствами связи и пулемётами. В 2010-х годах 134 таких танка были модернизированы и эксплуатируются армией Швейцарии. Часть излишков боевых машин была распродана, а оставшиеся 96 танков Pz87 были отправлены на хранение. И эти танки оказались одними из наиболее хорошо сохранившихся Leopard 2A4.

Украина давно "положила глаз" на эту технику и стремилась получить их через посредника – Германию. Но есть проблема – принципиальный нейтралитет Швейцарии.

Германии потребовалось более года, чтобы выработать соглашение с властями Швейцарии. 22 ноября федеральный совет Швейцарии наконец утвердил ранее выданное парламентом разрешение на экспорт немецкой фирме Rheinmetall 25 танков Pz 87. Главным условием сделки стало то, что эти боевые машины ни в коем случае не должны оказаться на Украине.

Германия предоставила гарантии, что эти танки останутся либо на территории, либо у её партнёров по НАТО и ЕС, чтобы восполнить дефицит бронетанковой техники.

Но очевидная лазейка заключается в том, что концерн Rheinmetall при содействии и финансировании властей Германии может попросту перепродать эти танки европейской стране, уже имеющей на вооружении Leopard 2A4. Последняя, в свою очередь, "подарит" собственные танки Украине.

Как отмечено, на протяжении длительного времени Берлин убеждал Польшу передать Киеву часть из имеющихся у неё в наличии Leopard 2A4 (71 машина). Но пока поляки не передали ни один такой танк. Теперь же, когда у Берлина появились неплохие Pz87, шансы на такую передачу возросли. Тем более, что ещё в прошлом году Варшава хотела приобрести эти машины, но Швейцария была против.

Дэвид Экс считает, что ещё 25 танков Leopard 2A4 смогут изменить ситуацию на Украине [наверное, из-за океана виднее, прим.]. Вместе с уже обещанными Германией 14 такими танками дополнительных машин хватит на формирование ещё одного танкового батальона. В настоящее в ВСУ имеется только один батальон на Leopard 2A4, входящий в состав 33-й механизированной бригады. Изначально в этом подразделении было 40 танков, сейчас осталось "примерно" 33.

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В общем, ничего нового. То что швейцарские танки рано или поздно окажутся в степях Украины было весьма предсказуемо. В противном случае немецкие дипломаты не стали бы проявлять такую прыть и на протяжении месяцев не обхаживали своих швейцарских коллег. К тому же самой Германии не самые современные танки явно не нужны.