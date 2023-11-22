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crazycat21
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
Американцы оценили белорусскую РСЗО

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Стрельба РСЗО "Полонез". Фото из открытых источников

Всевозможные западные эксперты и аналитики очень пристально следят за оружейными новинками, появляющимися на европейском театре. В первую очередь это касается российского оружия, но в это раз не обошли вниманием и союзников нашей страны. Журнал Журнал Military Watch назвал самую опасную РСЗО в Европе.

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Американские эксперты "засекли" тот факт, что армия Белоруссии получила на вооружение партию реактивных систем залпового огня "Полонез-М" (собственно, этого никто особо и не скрывал). Данная система разработана совместно с Китаем. На церемонии передачи боевой техники присутствовал начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич. Военачальник заявил, что руководство республики уделяет огромное внимание развитию ракетных войск и артиллерии. При этом изучается опыт воюющих армий. Также были подчёркнуты передовые возможности системы "Полонез-М".

Эксперты из-за океана отметили, что Белоруссия разработала и производит транспортные средства и пусковые установки системы, в то время как Китай производит боеприпасы. При этом американцы утверждают, что китайский оборонный сектор производит, несомненно, самые дальнобойные ракеты для РСЗО в мире. Особо акцентировано внимание на том, что на церемонии передачи техники были представлены только сами пусковые установки, без ракет. И это, вероятно, указывает на то, что боеприпасы только находятся на пути из Китая.

Отмечено, что "Полонез-М" является самой мощной системой РСЗО в Европе. У него просто нет конкурентов. Аналогичных систем нет ни у стран НАТО, ни у России. Дальность пуска ракеты белорусской системы достигает 300 километров, что равноценно дальности пуска ракеты советского оперативно-тактического комплекса "Эльбрус". Это в два-три раза больше дальности всех современных РСЗО. Российская система "Торнадо-С" имеет дальность пуска ракет 90 километров, и ожидается, что она будет увеличена до 120 километров. Ракеты М20, входящие в боекомплект "Полонеза-М", специально разработаны для экспортных целей 9-й академией Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности. Каждая пусковая установка может одновременно поражать восемь целей.

Аналитики из стана заклятых недругов говорят о том, что ускоренная постановка "Полонезов" на вооружение происходит на фоне того, что Белоруссия со значительным опозданием стала инвестировать значительные средства в модернизацию своих оружейных арсеналов. Новые комплексы дополняют ОТРК "Искандер-М", приобретенные ранее у России. Поскольку часть "Искандеров" несёт ядерные боеголовки [по тексту, прим.] в рамках соглашения с Россией о совместном использовании ядерного оружия, "Полонез" обеспечивает Белоруссии солидную верхнюю ступеньку на лестнице эскалации. Ту ступеньку, после которой может наступить необходимость применения более крупных ракет с ядерными боеголовками.

В целом американские эксперты правы. Действительно, "Полонез-М" теперь является самой дальнобойной РСЗО в Европе. Наличие такой системы было вызвано геополитическим раскладом в Европе. Но есть что добавить.

Во-первых, дальность пуска ракеты российской РСЗО "Торнадо-С" уже доведена до 120 километров. Причём система может поражать даже одиночные цели с высокой точностью.

Во-вторых, самые дальнобойные и мощные ракеты в мире для систем залпового огня делает совсем не Китай, а Северная Корея (КНДР). Но почему-то о данном факте заокеанские аналитики умолчали. Наверное, просто постеснялись. 

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В-третьих, отсутствие ракет на передаваемых "Полонезах" вовсе не значит, что их нет. Не исключено, что их просто решили не показывать широкой публике раньше времени.

#новости #техника #армия #оружие #ракеты #военный #рсзо #полонез
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