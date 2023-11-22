Военный обозреватель американского издания обратил внимание на необычную артустановку под Авдеевкой

Скриншот репортажа телеканала "Россия 1"

В ходе проведения Специальной военной операции в действующих частях российской армии появилось достаточно большое количество бронетехники и вооружения, взятых с баз хранения. И в этом нет ничего плохого, оружие пусть и выпущенное пару несколько десятков лет назад не перестаёт быть оружием. И именно поэтому оно и хранилось на складах.

реклама

Одним из мобилизационных вариантов боевой бронированной техники стал легкобронированный тягач МТ-ЛБ, оснащённой корабельной артиллерийской установкой 2М-3 калибра 25 миллиметра. Визуально новая боевая машина оказалась довольно громоздкой. Однако российские бойцы и инженеры не сидят сложа руки.

Дэвид Экс, военный обозреватель издания Forbes, был вынужден констатировать, что Россия значительно улучшил бронированный тягач МТ-ЛБ, оснащённые артустановкой 2М-3. Он обратил внимание на репортаж из-под Авдеевки. В кадр попал бронированный тягач с башенной установкой 2М-3. Но он выглядит несколько иначе, чем предыдущие варианты.

Для начала аналитик отметил, что предыдущие варианты МТ-ЛБ имели "минимально интегрированные" башни 2М-3. Вероятно, что технические специалисты приваривали либо крепили болтами двухтонные орудийные башни к тягачам, не объединяя их гидравлику и электрические системы, а так же не изменяя центр массы МТ-ЛБ. На выходе получилась боевая машина, которую должно сильно трясти во время стрельбы. Как считает Экс, такая установка может подавить противника своим огнём, но, вероятно, не сможет уничтожить.

Улучшенная интеграция башни должна означать меньшую вибрацию. Явный намёк на это можно увидеть в репортаже СМИ из-под Авдеевки.

Орудийная башня 2М-3, установленная на тягач МТ-ЛБ, значительно короче башен предыдущих версий боевых машин того же типа. Цилиндрического основания башни не видно. Техники либо просто сняли базу, либо утопили её внутрь корпуса МТ-ЛБ.

Такое решение должно обеспечить стабильность и сбалансированность огневой платформы. Российские инженеры начали решать проблему вибрации МТ-ЛБ-2М-3. Конечно, это не означает, что были объединены гидравлические системы шасси и орудийной башни. Но это только начало.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как считает заокеанский аналитики, данное решение обозначает широкую тенденцию. Первые "франкенштейн" боевые машины вызывали некоторое недоумение. Но со временем и российская, и украинская армии стали всё лучше сочетать корпуса, башни и орудия. И можно ожидать, что такие боевые машины будут совершенствоваться всё больше.