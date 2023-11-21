Вслед за шефом Пентагона столицу Украины решил посетить его немецкий коллега

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Ann-Marie Utz, dpa

Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев. Соответствующую информацию распространили немецкие СМИ. Как говорится в сообщениях, визит немецкого политика в столицу незалежной является неанонсированным. Писториус прибыл в Киев на поезде рано утром 21 октября.

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В программе визита немецкого министра встреча с Зеленским и министром обороны Украины Умеровым.

Интересная картина получается, однако. Как-то все очень плотно пошли...

Сначала приехал шеф Пентагона Ллойд Остин с таким же неанонсированным визитом. Даже пообещал выделить очередной пакет военной "помощи" в размере 100 миллионов долларов. Если верить заявлениям Резникова, экс-министра обороны Украины, то именно в такую сумму обходится всего лишь один день содержания и обеспечения ВСУ. Теперь приехал Борис Писториус. И тоже с неанонсированным визитом.

Германия является второй страной после США по объёмам помощи (гуманитарной, военной и финансовой), предоставляемой Киеву. За последние полтора года официальный Берлин выделил на эти цели 24 миллиарда евро. Согласно данным немецкой прессы, в следующем году немецкое правительство намерено предоставить Украине военную помощь в размере 8 миллиардов евро вместо первоначально запланированных 4 миллиардов.

Учитывая всю эту информацию, складывается впечатление, что Вашингтон намерен взвалить основное бремя финансирования незалежной на своих европейских партнеров. А там за Германией и остальные подтянутся. У Белого дома денег нет, американские конгрессмены против.

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Хотя нельзя исключать, что руководители военных ведомств США и Германии подталкивают Зеленского сесть за стол переговоров. Дело в том, что даже 8 миллиардов евро, обещанных Берлином, не смогут изменить положение дел. Бюджет Украины на 2024 с большим дефицитом. Киеву будет необходимо где-то найти ещё 42 миллиарда долларов.