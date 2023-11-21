Очередной вылет закончился для экипажа "Посейдона" купанием в водах океана

Фото: AP

Как сообщило агентство Asssociated Press, инцидент произошёл в понедельник 20 ноября. Базовый патрульный самолёт P-8A Poseidon авиации ВМС США заходил на полосу на острове Оаху. Но после касания он выкатился за пределы ВПП и оказался в заливе Канохе.

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Береговая охрана быстро отреагировала на случившееся, но спасательные мероприятия были быстро свёрнуты. Все девять членов экипажа [два лётчика и семь операторов, прим.], находившиеся на борту, покинули самолёт и добрались до берега самостоятельно вплавь. Никто из членов экипажа не пострадал.

Сержант Орландо Перес, представитель Корпуса морской пехоты США, не смог уточнить, что могло послужить причиной происшествия. Вероятно, дело в метеоусловиях. Самолёт заходил на посадку в дождливую погоду.

Патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon, разработан корпорацией Boeing. В качестве базовой платформы был взят среднемагистральный пассажирский авиалайнер Boeing 737-800. На вооружение ВМС США машина была принята в 2013 году. В настоящий момент операторами данного типа являются также и страны-союзницы США.

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Помимо поискового и разведывательного оборудования "Пойсейдон" может нести и вооружение, в состав которого входят авиационные бомбы, торпеды, морские мины и противокорабельные ракеты.