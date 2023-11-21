От аналитика зарубежного издания не укрылось применение кассетных бомб российскими ВКС. И он считает, что это не хороший знак для ВСУ

Фото: ТАСС / Александр Саверкин

Некоторое время назад стало известно, что ВКС России стали применять в зоне проведения СВО ещё один тип боеприпасов, который до этого не применялся. По крайней мере массировано. Речь идёт об авиационной бомбе РБК-500. Первые кадры массированного применения этих авиационных средств поражения были опубликованы 19 ноября 2023 года.

реклама

Разумеется, что это факт не укрылся от зарубежных экспертов, которые очень пристально следят за тем, какие вооружения и средства применяет армия России в ходе боевых действий. Довольно любопытный материал, посвящённый российской авиационной бомбе вышел на страницах аналитического издания Eurasian Times. Партх Сатам, автор материала, сразу дал понять, что первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины.

Как говориться в публикации, Россия стала применять крупный и мощный кассетный боеприпас по сухопутным формированиям ВСУ. Применение таких бомб нанесло серьёзный ущерб и ошеломило украинскую армию. Видео применения РБК-500 демонстрирует мощную цепочку одновременных взрывов на большой площади. Бомбы были применены на южнодонецком направлении.

Эксперт справедливо считает, что регулярное применение РБК-500 приведёт к огромным потерям в подразделениях ВСУ на их позициях и плацдармах сразу же после того, как они будут обнаружены воздушной или наземной разведкой. Партх Сатам предполагает, что бомбы были сброшены с истребителя-бомбардировщика Су-34. Но, с его слов, "неизвестно", были ли РБК-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). На видео объективного контроля, снятого беспилотником, видны три крупных "цепных" взрыва.

Зарубежный аналитик справедливо полагает, что если бомбы РБК-500 будут оснащены УМПК, то это даст России огромное тактическое преимущество на поле боя в зимнее время. Планирующие авиационные бомбы позволят российским военным уничтожать цели противника за линией фронта, не опасаясь того, что боеприпас будет перехвачен. Это связано с отсутствием радиочастотных излучений, которые делают бомбу невосприимчивой к системам ПВО.

Бомба РБК-500, оснащённая УМПК, может поразить наземные цели на обширном участке фронта протяжённостью не менее 2 километров [вероятно, речь всё же о площади в 2 кв.км, прим.]. Тем самым всего один авиационный боеприпас может уничтожить скопление сил противника и сорвать контратаку. Уровень производства таких бомб неизвестен, но, вероятно, Россия имеет в наличии достаточное количество таких боеприпасов для периодического массированного применения по силам противника на линии фронта.

Точные подробности того, как применяются бомбы РБК-500, пока не ясны. Иностранный эксперт надеется, что в ближайшие недели будет больше официальной информации от Министерства обороны РФ.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

P.S. Специалист зарубежного издания просто что-то пропустил в официальных новостях из России. С самого начала было сказано, что РБК-500 получили свои собственные модули планирования и коррекции.