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crazycat21
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
От аналитика зарубежного издания не укрылось применение кассетных бомб российскими ВКС. И он считает, что это не хороший знак для ВСУ

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Фото: ТАСС / Александр Саверкин

Некоторое время назад стало известно, что ВКС России стали применять в зоне проведения СВО ещё один тип боеприпасов, который до этого не применялся. По крайней мере массировано. Речь идёт об авиационной бомбе РБК-500. Первые кадры массированного применения этих авиационных средств поражения были опубликованы 19 ноября 2023 года.

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Разумеется, что это факт не укрылся от зарубежных экспертов, которые очень пристально следят за тем, какие вооружения и средства применяет армия России в ходе боевых действий. Довольно любопытный материал, посвящённый российской авиационной бомбе вышел на страницах аналитического издания Eurasian Times. Партх Сатам, автор материала, сразу дал понять, что первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины.

Как говориться в публикации, Россия стала применять крупный и мощный кассетный боеприпас по сухопутным формированиям ВСУ. Применение таких бомб нанесло серьёзный ущерб и ошеломило украинскую армию. Видео применения РБК-500 демонстрирует мощную цепочку одновременных взрывов на большой площади. Бомбы были применены на южнодонецком направлении.

Эксперт справедливо считает, что регулярное применение РБК-500 приведёт к огромным потерям в подразделениях ВСУ на их позициях и плацдармах сразу же после того, как они будут обнаружены воздушной или наземной разведкой. Партх Сатам предполагает, что бомбы были сброшены с истребителя-бомбардировщика Су-34. Но, с его слов, "неизвестно", были ли РБК-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). На видео объективного контроля, снятого беспилотником, видны три крупных "цепных" взрыва.

Зарубежный аналитик справедливо полагает, что если бомбы РБК-500 будут оснащены УМПК, то это даст России огромное тактическое преимущество на поле боя в зимнее время. Планирующие авиационные бомбы позволят российским военным уничтожать цели противника за линией фронта, не опасаясь того, что боеприпас будет перехвачен. Это связано с отсутствием радиочастотных излучений, которые делают бомбу невосприимчивой к системам ПВО.

Бомба РБК-500, оснащённая УМПК, может поразить наземные цели на обширном участке фронта протяжённостью не менее 2 километров [вероятно, речь всё же о площади в 2 кв.км, прим.]. Тем самым всего один авиационный боеприпас может уничтожить скопление сил противника и сорвать контратаку. Уровень производства таких бомб неизвестен, но, вероятно, Россия имеет в наличии достаточное количество таких боеприпасов для периодического массированного применения по силам противника на линии фронта.

Точные подробности того, как применяются бомбы РБК-500, пока не ясны. Иностранный эксперт надеется, что в ближайшие недели будет больше официальной информации от Министерства обороны РФ.

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P.S. Специалист зарубежного издания просто что-то пропустил в официальных новостях из России. С самого начала было сказано, что РБК-500 получили свои собственные модули планирования и коррекции.

#новости #оружие #авиация #истребители #военный #самолеты #су-34 #умпк #рбк-500
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