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crazycat21
В Латвии прошёл военный парад, приуроченный ко Дню независимости
В столице Латвии прошёл военный парад, во время которого был продемонстрирован весь военный потенциал страны

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Фото: LETA

18 ноября 2023 года Латвия отмечала 105-ю годовщину своей независимости. Правда, до сих пор непонятно, от кого "независимость". Почему? Просто потому, что эта независимость весьма и весьма условная. Достаточно вспомнить немного истории. Даже не забегая в раннее Средневековье.

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Рижская губерния Российского царства была образована по указу царя Петра I ещё в 1713 году. С 1721 года эта губерния стала губернией Российской империи (включила в себя и территорию современной Эстонии). А в 1796 году данная территория была переименована в Лифляндскую губернию. В таком виде прибалтийские республики и находились в составе Российской империи до 1918 года. Именно в этом году Латвия, так же как и Эстония, провозгласила суверенитет. 

Путем нехитрых математических вычислений можно выяснить, что всё сходится. Латвия действительно отмечала 105-ю годовщину независимости. Но есть нюанс...

В 1940 году республика вошла в состав СССР. И находилась она там 71 год (это если округлить), до 1991 года. Таким образом на заявленную независимость приходится всего лишь 22 года досоветского периода и период новейшей истории республики – ещё 22 года. Итого в сумме меньше четырёх с половиной десятков лет. Какие 105 лет? Но ведь цифра "105" смотрится намного солиднее, правда? Кстати, независимость Латвии после выхода из состава Союза таковой можно называть весьма и весьма условной. Получившая суверенитет республика была быстренько взята в оборот старшими "товарищами" из западного блока, которые сделали из неё своего вассала. Какая независимость? Хотя пусть это остаётся на совести местных политиков.

Фото: LETA

Главное в другом. В честь очередной годовщины "независимости" власти Латвии провели военный парад. Тем более и красивая дата к этому просто обязывала. И на этом параде была продемонстрирована вся военная мощь прибалтийской республики, которая чуть ли не в одиночку противостоит "северному медведю" на восточном фланге НАТО (иногда при помощи соседей заезжих военных из более крупных стран альянса).

Согласно опубликованным в СМИ данным в параде приняли участие 1500 представителей силовых ведомств Латвии: земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов. Правда, последних даже силовиками назвать нельзя. "Яунсардзе" – это добровольное молодёжное военизированное формирование. По сути это дети, которых учат гражданской обороне. 

Помимо собственно латышских силовиков были и парадные расчёты из стран партнёров по НАТО. Кстати, довольно малочисленные. 

Также была задействована и бронетехника, в большинстве случаев представляющая собой устаревший НАТОвский металлолом. Это если говорить о технике, стоящей на вооружении силовиков Латвии. Самой современной "бронёй" местных бойцов являются БТР финского производства.  А ещё были замечены танки. Да, все три! Один немецкий Leopard 2 (A5 или A6), принадлежащий испанской армии. Южане нынче помогают охранять северные рубежи "самого миролюбивого" альянса на планете. В сопровождении "кошки" шла пара PT-91 Twardy (модификация советского Т-72) Войска Польского. 

Фото: LETA

Но самой зрелищной частью парада стала его воздушная часть. В ней были задействованы аж больше десятка бортов. Были вертолёты UH-60 Black Hawk в количестве трёх единиц. За ними прошла пара тяжёлых CH-47 Chinook. И если первые уже "местные", поскольку Рига стала их покупать, то вторые явно пребывают в Прибалтике на ротационной основе. Также пролетела четверка Eurofighter Typhoon (из состава ВВС Испании). Эти истребители выступили в роли эскорта для пассажирского лайнера государственной авиакомпании Air Baltic. И завершила всё это "авиашоу" пара Ан-2Т ВВС Латвии, прошедшая с дымами цвета национального флага. 

Фото: LETA

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В общем, есть от чего "трепетать" северному соседу. Только о каком суверенитете политики в Риге продолжают разглагольствовать? Парад всё наглядно показал. Зачем Латвии армия, если у неё так много добрых и бескорыстных партнёров в НАТО? Непонятно.

#новости #политика #техника #армия #нато #оружие #европа #геополитика #военный парад
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