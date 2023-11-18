США пытаются разработать новую межконитнетальную ракету для замены "Минитмена". Пока без особых успехов

LGM-35A Sentinel. Изображение: ВВС США

Клуб стран, имеющих в своём распоряжении ядерное оружие, является довольно ограниченным. Ещё меньше государств имеют на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Безусловное лидерство в разработке таких ракет принадлежит России. Достаточно вспомнить тяжёлую МБР РС-28 "Сармат", которая недавно заступила на боевое дежурство. Зато у американцев, в своё время сделавших ставку на ядерное оружие морского базирования, огромные проблемы с аналогичными типами ракет. Просто военная промышленность США окончательно растеряла компетенции в этой области. Довольно любопытный материал, посвящённый проблемам американской оборонки недавно вышел на страницах профильного издания Military Watch.

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Как говорится в материале, 14 ноября Фрэнк Кендалл, министр ВВС США, заявил о том, что разработка новой МБР LGM-35A Sentinel ведётся "с трудом". Новое изделие должно прийти на смену ракете LGM-30G Minuteman III. Особо отмечено, что программа Sentinel является одной из самых крупных и сложных, из когда-либо предпринятых. Кендалл сравнил её с разработкой стратегического бомбардировщика B-21 Rider, впервые поднявшимся в воздух 10 ноября 2023 года.

Ещё в 2020 году стоимость программы новой МБР оценивалась в 265 миллиардов долларов. С тех пор оценочные затраты существенно возросли, а на этапе тестирования возникли неудачи.

Как отметило американское издание, потребность США в межконтинентальных баллистических ракетах с каждым днём становится всё острее. Качество арсенала МБР Minuteman III с возрастом только ухудшается. Эти ракеты основаны на оригинальной конструкции Minuteman I, принятой на вооружение в далёком 1962 году. Что касается МБР Minuteman III, то она заступила на дежурство в 1970 году. С тех пор изделия данного типа на несколько десятилетий превысили первоначально запланированный срок службы.

Приведены слова Чарльза Ричарда, командующего Стратегическим командованием США:

Вы не можете продлить срок службы Minuteman III… Проходит точка, когда продление срока службы Minuteman III становится нерентабельным. Вы быстро доходите до того, что вообще не можете этого сделать.

Также большезвёздный генерал отметил, что нынче стоящие на вооружении ракеты на столько старые, что давно покинули этот свет. А нынешние инженеры не имеют в своём распоряжении большей части технической документации. А имеющиеся технические данные и чертежи отстают от современных требований на шесть десятилетий. К тому же, тех людей, которые могли их прочитать, давно нет в живых.

Издание Military Watch также приводит слова министра Кендалла о том, трудности в разработки новой ракеты связаны с тем, что у США опыт в проектировании такого оружия отсутствует уже более полувека.

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Фактически это признание того, что программа разработки новой американской МБР для замены Minuteman III под угрозой срыва. И это хорошо. Безусловно, при огромных инвестициях и желании Штаты смогут создать новый носитель ядерных зарядов. Но на это могут потребоваться годы и даже десятилетия.