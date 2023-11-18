Военный обозреватель американского издания обратил внимание на необычную модификацию БМП-1

Похожий вариант модернизации когда-то испробовали в ВС Армении. Фото из открытых источников

Всевозможные западные военные и околовоенные аналитики всегда пристально следили за российским оружием. Особенно этот интерес усилился после того, как Россия начала Специальную военную операцию на сопредельной территории.

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Очередная публикация, посвящённая русскому оружию, появилась на страницах американского журнала Forbes. Автором материала является уже небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания. На этот раз объектом внимания заокеанского эксперта стала БМП-1 советского образца 1960-х годов, с установленной на неё спаренной зенитной установкой ЗУ-23-2 разработки того же периода.

Как отмечает обозреватель, почти все кустарные оружейные "Франкенштейны" неуклюжи (прямые слова автора). Но это не означает, что они не могут работать в бою.

Что касается рассматриваемой БМП-1, то в результате проведённой модернизации получилась 15-тонная боевая машина поддержки пехоты с двумя совершенно разными орудиями. Одна пушка предназначена для уничтожения техники на близком расстоянии. Вторая, имеющая два ствола, – для борьбы с живой силой и дронами противника.

БМП-1-ЗУ-23 несбалансированна и не может перевозить личный состав, что умеет делать оригинальная БМП-1. Но высокая огневая мощь в сочетании с мобильностью позволяют удовлетворить потребности российской армии в огневой поддержке при наступлении, а также в борьбе с беспилотниками.

Как отмечает Дэвид Экс, то что российские специалисты "прикрутят" к БМП-1 установку ЗУ-23-2, было неизбежным. Всё дело в том, что по всей России на хранении находятся тысячи таких боевых машин и тысячи спаренных зениток. Первое видео с БМП-1-ЗУ-23 появилось в сети ещё в прошлом месяце. Установка пока ещё не была замечена в действии.

Заокеанский аналитик справедливо отмечает, что модернизированная БМП является более устойчивой боевой платформой по сравнению с бронированными тягачами МТ-ЛБ с установленным на них дополнительным вооружением. И хотя броня БМП-1 достаточно тонкая (30 миллиметров или около того), она в три раза толще, чем броня МТ-ЛБ. Более того, на БМП-1-ЗУ-23 сохранилась 73-мм пушка низкой баллистики. К этому орудию добавлена спаренная автопушка. Два типа оружия органично дополняют друг друга.

Орудие 2А28 "Гром" достаточно точное на ближних дистанциях. Его скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту. Но, по мнению Экса, на дистанции более 730 метров, точность стрельбы сильно падает. В то же время автоматическая пушка ЗУ-23-2 сохраняет свою точность на дальности свыше 2000 метров, хоть и имеет меньшую пробивную способность.

Очевидно, что два орудия могут работать вместе. Расчёт ЗУ-23-2 в составе двух человек будет отсекать пехоту и технику противника до тех пор, пока БМП-1 не подойдёт на дистанцию применения пушки "Гром". ЗУ-23-2 также обеспечивает некоторую защиту от вездесущих дронов, которые все чаще представляют собой самую серьезную угрозу для бронетехники в Украине.

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Фактически военный обозреватель из США честно признал, российская БМП с тремя пушками действительно может работать. Хотя это немного некорректное определение, поскольку пушек всё же две. Просто одна является двуствольной.