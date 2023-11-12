Американский военный обозреватель о российском оружии

Ударный беспилотник "Ланцет". Фото: © kalashnikov.media

Еще некоторое назад о российском дроне-камикадзе "Ланцет", разработанному компанией ZALA (входит в концерн "Калашников"), было известно лишь достаточно ограниченному кругу лиц. Сейчас разработка отечественных инженеров, ставшая самым результативным оружием в своём классе, на слуху во всем мире.

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Очередная публикация, посвящённая русскому изделию, появилась на страницах американского издания Forbes. Автором материала является Дэвид Экс, военный обозреватель издания. Он уверяет, что новейшие российские дроны, "стреляют порциями расплавленного металла".

Как говорится в опубликованном материале, новейшие российские дроны-камикадзе "Ланцет", судя по всему, стреляют снарядами из расплавленного металла, которые прожигаю дополнительную защиту бронемашин ВСУ.

Экс утверждает, что несколько месяцев назад зоркие наблюдатели зафиксировали применение российской армией дронов, оснащённых лазерными дальномерами (EFP). Сейчас такие системы получают всё более широкое применение.

Как сообщила независимая группа Conflict Intelligence Team, на донецком направлении было зафиксировано применения "Ланцета" с такой головной частью. Российский боеприпас уничтожил боевую машину Bradley американского производства.

Датчик на борту российского дрона рассчитывает дистанцию до цели. На расстоянии 3-4 метра до объекта поражения происходит подрыв заряда, который находится за изогнутой пластиной из металла. Подталкиваемая и нагреваемая зарядом пластина вылетает и принимает форму "изогнутой пули". Именно она пробивает броневую защиту цели.

Боевая часть с лазерным дальномером (EFP) не так мощна, как фугасная противотанковая головная часть, напрямую поражающая цель. Основное преимущество боевой части дрона-камикадзе, оснащённой лазерным дальномером, заключается в том, что она игнорирует некоторые типы брони. К ним относятся дополнительные планки с болтовым креплением и решётчатая броня, которая вызывает детонацию осколочно-фугасных боеприпасов на безопасном расстоянии.

Как отмечает Дэвид Экс, оснащение боевых машин дополнительной защитой стало нормальной практикой как для российских, так и для украинских войск. Что касается контрмер, то заокеанский обозреватель утверждает, что ещё во время войны в Ираке армия США стала применять композитную броню для защиты от боеприпасов, оснащённых лазерным дальномером. Однако это сказалось на мобильности техники. Например, обычный американский армейский внедорожник HMMWV "потолстел" после такой модернизации сразу на тонну.

Как вариант защиты может сработать реактивная броня. Приводятся слова Винсента Делани, капитана морской пехоты США в эссе для журнала West Point's Modern War, который утверждает, что ещё с 1970-х годов реактивная броня использовалась для поражения для поражения кумулятивных и EFP-снарядов. Но реактивная броня тоже увеличивает массу боевой техники. Но что ещё более опасно, так это то, что реактивную броню невозможно установить на боевую машину с тонкой обшивкой. За динамической защитой в обязательном порядке должна находится пассивная броневая защита.

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Дэвид Экс констатирует, что военнослужащим ВСУ есть над чем поработать. Существуют способы перехвата дронов (глушители РЭБ и зенитные орудия), а также способы защиты более тяжёлой боевой техники и транспортных средств от боеприпасов с лазерным дальномером. Однако для лёгкой техники обычных навесных "планок" и рёшётчатой защиты уже недостаточно.