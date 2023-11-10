Согласно планам, предлагается создать новый истребитель на уже имеющейся платформе от фирмы Boeing

Учебно-тренировочный самолет Т-7А Red Hawk из 416-й летно-испытательной эскадрильи взлетает из международного аэропорта Сент-Луис Ламберт. Фото: Boeing

Истребитель F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол"), разработанный компанией General Dynamics в первой половине 70-х годов прошлого столетия, был принят на вооружение ВВС США в 1978 году. За многие годы самолёт многократно модернизировался и так не потерял своей актуальности. "Боевые соколы" по-прежнему в строю как в ВВС США, так и в воздушных силах стран-партнёров Америки. Самолёт выпускается и в настоящее время. Самая совершенная версия этой машины – F-16 Block 70/72, которая уже использует функционал истребителей 5-го поколения. Правда, производителем данного типа уже много лет является корпорация Lockheed Martin, фактически монополист в американском военно-промышленном секторе.

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За годы производства было произведено более 4600 экземпляров истребителей F-16 в различных модификациях. Это рекордное значение. "Американец" стал самым массовым боевым самолётом четвёртого поколения в мире.

Согласно данным ресурса Flight Global, на начало 2023 года ВВС США и ВВС Национальной гвардии США располагали суммарно 922 истребителями F-16 различных модификаций. Разумеется, не все самолёты этого типа являются относительно новыми. Многие из них относятся ещё к первым сериям и нуждаются в замене.

Стало известно, что США хотят разработать новый истребитель для замены старого F-16 Fighting Falcon. Соответствующую информацию распространили иностранные профильные ресурсы. В данном случае речь идёт о замене именно первых версий "Боевого сокола"

Как сообщило американское профильное издание Breaking Defence, представитель ВВС США заявил, что командование рассматривает вариант создания нового лёгкого истребителя под обозначением F-7. Новый самолёт будет создан на основе учебно-тренировочного T-7 Red Hawk, разработанного компанией Boeing.

Учебно-тренировочный самолет Т-7А Red Hawk. Фото: Boeing / SAAB

Однако американский чиновник отметил, что никакого обсуждения нового проекта с представителями Boeing не велось и отказался раскрыть подробности о новом самолёте.

Что касается фирмы Boeing, то её представители просто отметили, что провели переговоры с командованием ВВС США относительно будущего нового учебного самолёта T-7, который и должен стать базовой платформой для истребителя F-7.

Что касается самого учебно-тренировочного самолёта Т-7А Red Hawk, то он предназначен для подготовки лётчиков к пилотированию истребителей пятого поколения. Его бортовое оборудование создавалось именно под такие задачи. Ещё в сентябре 2018 года корпорация Boeing получила заказа от Министерства обороны США на поставку 351 самолёта T-7A, пилотажных тренажёров и сопутствующего оборудования. Новые самолёты должны полностью заменить парк машин Т-38С, которые использовались в ВВС США для подготовки лётчиков на протяжении 57 лет!

Так получат американские военные новый самолёт или не получат? Вопрос достаточно интересный.

С одной стороны военные явно заинтересованы в таком истребители. Всё дело в том, что F-35, изначально предназначенный для замены именно F-16, получился очень и очень дорогим. Кроме того, "невидимка" за многие годы так и не избавилась от целого ряда "детских болезней". Конечно, можно было заменить старые F-16 на аналогичные новые истребители. Но есть нюанс! Всё дело в том, что стоимость новенького F-16 Block70/72 превышает стоимость F-35. Это если судить по экспортным контрактам (внутренние вряд будут сильно ниже). А военным нужен массовый и относительно недорогой самолёт. Такой вариант можно создать на базе продукта фирмы Boeing.

C другой стороны, корпорация Lockheed Martin в настоящее время является абсолютным монополистом в военном авиастроении США. Зачем "Локхиду" конкурент в лице "Боинга". Соответственно, лоббисты "Локхида" предпримут все меры для того, чтобы новый боевой самолёт не пошёл дальше проекта.

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А как будет на самом деле, покажет время.