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crazycat21
Румыния купит у США 54 танка Abrams за 2,53 миллиарда долларов
Румыния так хочет американские танки, что даже готова купить их по явно завышенной, неадекватной цене

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Американский основной боевой танк M1 Abrams. Фото: Армия США

Военно-политическое руководство Румынии уже достаточно давно заявляло о намерении приобрести танки западного образца для своей армии. Эти боевые машины предназначены для перевооружения бронетанковых подразделений румынской армии с танков советского образца. В качестве вариантов официальный Бухарест рассматривал немецкие Leopard 2 и американские Abrams. Выбор был сделан в пользу последних. И это неудивительно. 

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Совсем недавно стало известно, что Госдеп США одобрил продажу Румынии 54 основных боевых танков Abrams. Речь идёт о поставке боевых машин в версии M1A2 SEPv3. Это достаточно современная модификация. Такие танки стоят на вооружении Армии США. Кстати, поставка боевой машин будет осуществлена из наличия американской армии. Помимо самих танков румыны получат 12 единиц техники на аналогичном танковом шасси (бронированные ремонтно-эвакуационные машины, инженерные машины разграждения), тренажёры и боеприпасы. Но не это главное. Главное – стоимость контракта, которая ориентировочно составляет 2,5 миллиарда долларов. 

Если не считать спецтехнику, тренажёры и боеприпасы, то каждый американский танчик обойдётся государственной казне Румынии в огромную сумму – 46,8 миллиона долларов США. Цена по истине космическая! Откуда такие аппетиты у Вашингтона? На этот вопрос ответ дало румынское профильное издание Defense Romania.

Как сообщают румынские эксперты, предварительная стоимость контракта вообще-то составляет "всего" 1,07 миллиарда долларов. Именно такую сумму предварительно одобрил парламент Румынии на покупку американских танков.

Так почему же американцы говорят о 2,53 миллиардах? Издание приводит заявление Министерства обороны Румынии по данному вопросу.

Согласно законодательству США, Конгресс США был уведомлен о более высокой начальной стоимости — примерно 2,5 миллиарда долларов. После одобрения Конгрессом правительства Румынии и США подпишут контракт LoA (Письмо о приемке), согласно которому покупка румынской стороной будет произведена по стоимости, оцененной и одобренной румынским парламентом. Для обеспечения безопасности поставок MApN будет привлекать национальные профильные отрасли для оказания комплексной логистической поддержки.

В общем, понятно, что пока ничего не понятно. Даже 1,07 миллиарда долларов за батальонный комплект танков (54 машины по стандартам НАТО) – это очень и очень дорого. Каждый "Абрамс" обойдётся румынам в 19,8 миллиона долларов. Это если не учитывать сопутствующую технику и всякие "дополнительные опции" в контракте. Дельцы от американского ВПК большие мастаки на такие штуки. 

Фактически, если сравнить данные Бухареста и Вашингтона, Румыния купит американские танки Abrams по двойной цене. Даже по цене в два раза большей, чем было запланировано. Что-то подсказывает, что сделка состоится именно с использованием тех цифр, которые указаны в документах Госдепа и Конгресса США. А Румынию и слушать никто не станет. Если произойдёт чудо для Бухареста и ему удастся купить желанные боевые машины за миллиард с небольшим, то стоимость в 19,8 миллиона за танк всё равно является запредельной. Согласно открытым данным, стоимость одного танка M1A2 SEPv3 в начале 2023 года составляла 8,6 миллиона долларов.

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#новости #нато #техника #оружие #танки #abrams #военный #нато 2.0
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Нищая Румыния отдает последние деньги пиндосам за их железки. Придурки.
Румыния купит у США 54 танка Abrams за 2,53 миллиарда долларов
OgoGoLog
14:41
Где этот трусикер, когда такие забавные новости с Украины идут. Контрнаступа не было все это ИПСО. 70к+ "отключённых" ВСУшников это просто пранк. xD xD xD https://t.me/CorNet_GG/3810
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