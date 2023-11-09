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crazycat21
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
Эксперты канадско-индийского издания обратили внимание на возобновившиеся полёты высотного самолёта М-55 "Геофизика"

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М-55 "Геофизика" в полёте. Фото: © ЭМЗВысотный самолёт М-55 "Геофизика", предназначенный для выполнения разведывательно-ударных задач, впервые поднялся в воздух летом 1988 года. Всего было построено пять таких летательных аппаратов. Одним из эксплуатантов М-55 являются ВКС России. О работе таких высотных самолётов, об их полётах информации достаточно мало. 

Недавно новостные издания, профильные СМИ и социальные сети облетела информация, что Россия снова "достала из закромов" этот редкий летательный аппарат. Самолёт М-55 "Геофизика" снова стал летать. Разумеется, что на это моментально обратили внимание зарубежные военные и околовоенные эксперты. Довольно любопытный материал, посвящённый российскому высотному самолёту появился на страницах канадско-индийского издания Eurasian Times. Как говорится в публикации, Россия разрабатывает стратосферный разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени.

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Иностранные эксперты сообщили, что новая разведывательно-ударная система сможет передавать координаты выявленных целей сухопутным ракетным системам, артиллерийским батареям, средствам поражения морского и воздушного базирования. И всё это в режиме реального времени.

Информация приводится со ссылкой на российское издание "Известия".

По данным осведомлённых источников, новая система состоит из самолёта-носителя и подвесных контейнеров, в которых размещены радиолокационные и оптико-электронные станции, а также средства электронной разведки. В основе комплекса лежит самолёт, способный выполнять полёты на больших высотах, от 11 до 50 километров от земной поверхности.

Говорится о том, что самолёт будет иметь модульную конструкцию. Такая схема позволит устанавливать радиолокационные, радиотехнические или оптико-радиолокационные системы. Тип оборудования будет зависеть от характера поставленной перед бортом задачи.

М-55 "Геофизика" в полёте. Фото: ТАСС / Сергей Бобылев Новый комплекс позволит обнаруживать цели в режиме реального времени как на линии фронта, так и в оперативном тылу противника, и обеспечит, как ожидается, целеуказание носителям высокоточного оружия. Предполагается, что в состав нового стратосферного комплекса войдут и подвесные контейнеры для разведки.

Как заявляет издание Eurasian Times, в состав нового разведывательного комплекса входят три типа подвесных контейнеров. Каждый предназначен для выполнения конкретного типа задач. Это УКР-РТ для электронного   наблюдения, УКР-ОЭ для задач оптико-электронной разведки и УКР-РЛ для разведки радиолокационной.

Контейнер УКР-РТ был разработан в конце 2000-х годов и предназначен для обнаружения, точного определения координат и технических особенностей различных целей. Среди них системы связи и передачи информации, радиолокационные станции (РЛС), средства управления беспилотными летательными аппаратами. Данный контейнер способен фиксировать даже излучение сотовых телефонов на расстояниях в сотни километров. Изделие прошло "обкатку" на истребителях-бомбардировщиках Су-34.

Со слов Владимира Максимова, директора НИИ "Кулон", изделие УКР-РЛ, оснащённое РЛС четвёртого поколения "Пика-М" уже завершило государственные и практические испытания. Система может работать при любой погоде в любое время суток.

Что касается подвесного контейнера УКР-ОЭ, то он собирает информацию путём приёма и анализа видимого, инфракрасного и ультрафиолетового излучения, испускаемого целями. Оборудование контейнера предназначено для определения координат объекта, его типа и прочих характеристик с высокой степенью точности.

Новый разведывательный комплекс будет полезен для РСЗО "Торнадо-С", "Смерч" и оперативно-тактических ракеты комплексов "Искандер". Разведданные позволят наносить быстрые и гибкие ракетные удары.

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Как предполагает издание (со ссылкой на российских военных экспертов) новая система обеспечит самолёты оперативно-тактической авиации, такие как Су-34, Су-34М и МиГ-31, точной целевой информацией. Таким образом, возможности оперативно-тактической авиации при применении высокоточных боеприпасов существенно возрастут. Также ожидается, что система будет полезна для кораблей ВМФ России, патрулирующих стратегические районы Мирового океана. В данном случае речь о кораблях, вооружённых крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". 

#новости #техника #оружие #авиация #военный #самолеты #боевая авиация #разведка
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