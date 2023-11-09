Глава оборонного ведомства Финляндии считает, что европейцам следует надеяться только на себя

Антти Хяккянен, министр обороны Финляндии. Фото: Рони Рекомаа / Bloomberg После окончания последней русско-шведской войны 1808-1809 гг. Финляндия вошла в состав Российской империи, где и находилась до 1917 года. Интересно, что находясь в составе империи, финны сохраняли определенную долю суверенитета. Финляндия имела даже собственный Сенат. Это говорит о многом. После революции 1917 годы финны получили суверенитет полны.

Потом известно, были территориальные споры Финляндии и СССР, были военные конфликты. После окончания Второй мировой войны финское военно-политическое руководство мудро решило, что с соседями лучше не спорить. Лучше сохранять подчёркнутый нейтралитет и добрососедские отношения с СССР, а затем и с Россией. Так продолжалось до тех пор, пока нынешнее политическое руководство Финляндии по собственной инициативе, либо по настоятельной "просьбе" из-за океана, не решило затащить страну в НАТО. Исключительно ради обеспечения государственной безопасности.

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С 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Интересно, почувствовали ли себя после этого финны в большей безопасности? Весьма сомнительно. И довольно показательным является интервью, которое дал изданию Bloomberg Антти Хяккянен, министр обороны страны.

Как заявил политик, европейские страны должны перенять подход Финляндии к обеспечению национальной безопасности. Они должны наращивать силы обороны и запасы боеприпасов, чтобы справится с рисками со стороны "всё более конфронтационной" России. Как отметил политик, необходимо иметь большую армию резервистов для противостояния такого рода угрозам.

Bloomberg отмечает, что Финляндия в военное время может поставить под ружье 280 тысяч обученных резервистов. А вообще подготовленный резерв составляет чуть менее миллиона человек. Резервные силы этой страны являются крупнейшими в Европе.

Резервисты Сил обороны Финляндии. Фото: seutuneloset.fiОднако отмечено, что политика безопасности Финляндии определяется не только возможностью быстро мобилизовать крупные боевые силы из числа резервистов. Как заявил Антти Хяккянен, Россия вместе с "другими странами" использует все средства, чтобы "встряхнуть" Запад. В качестве инструментов якобы используются миграция, атаки на энергетический сектор и гибридные войны.

Но не это важно. В интервью главы оборонного ведомства Финляндии важно совершенно другое. Финский министр призвал страны Европы взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Это может быть достигнуто за счёт увеличения производства боеприпасов и развития оборонной промышленности. Но что самое главное, министр обороны Финляндии призвал коллективных европейцев готовится к сценарию, когда им придётся действовать без поддержки США.

С одной стороны финский политик демонстрирует явно прозападную (проамериканскую) позицию, традиционно обвиняя Россию во всех проблемах своей страны и Европы в целом. С другой стороны министр обороны Финляндии ясно осознает, что в случае глобальной заварухи на европейском театре, надежды на помощь Америки нет никакой. А всё потому, что Штаты традиционно привыкли использовать "туземцев" для достижения только своих собственных целей. На остальных "партнёров" им абсолютно наплевать. Антти Хяккянен прекрасно понимает, что даже пятая статья Устава НАТО является огромной фикцией.

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И чего Финляндии не жилось спокойно? Взяли и полезли в Североатлантический альянс, теперь будут спонсировать американский ВПК.