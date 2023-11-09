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Уже давно понятно, что самым передовым оружием из всех типов конвенционального вооружения является гиперзвуковое. Абсолютным лидером в разработке гиперзвука является Россия. Российские армия и флот уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования, доказавшие свою эффективность, и противокорабельные ракеты "Циркон". На вооружении РВСН имеются гиперзвуковые планирующие боевые блоки "Авангард"...
Определённых успехов в разработке гиперзвукового оружия достиг и Китай. А вот заклятым заокеанским недругам в этом деле не везет. Соединённые Штаты являются явным аутсайдером в разработке гиперзвука. Конечно, американские военные и конструкторы постоянно пытаются наверстать отставание в данной теме, но получается у них не очень хорошо. Постоянно возникают какие-то сложности и технические проблемы. Довольно показательная публикация на тему проблем американцев вышла на страницах профильного издания Defence News. Как говорится в материале заокеанских аналитиков, армия США вряд ли сможет принять на вооружение гиперзвуковые ракеты до конца 2023 года.
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Издание сообщило, что после очередной отмены испытаний "общего гиперзвукового планирующего корпуса армии и флота США" (Army and Navy’s Common Hypersonic Glide Body) из-за технических проблем непосредственно перед стартом, теперь крайне маловероятно, что первое американское подразделение получит это оружие до конца текущего года. Об этом на брифинге 8 ноября журналистам сообщил Дуг Буш, руководитель службы закупок.
Как отмечено, только за последние месяцы армия и ВМС США отменили два испытания Army and Navy’s Common Hypersonic Glide Body. Запланированные мероприятия были прерваны по результатам предстартовых проверок. Предыдущее испытание планировалось ещё в марте.
Как заявил Дуг Буш, характер технических неисправностей засекречен, а армия и флот до сих пор проводят анализ технических проблем.
Defence News пишет, что армии необходимо провести хотя бы одно "боевое" испытание планирующего корпуса, прежде чем передавать первые гиперзвуковые ракеты дальнего действия (LRHW) в боевое подразделение, оснащённое этим оружием. Со слов Буша, служба закупок, скорее всего, не уложится в отведённые сроки. Армия уже перенесла сроки поставки оружия с конца 2023 финансового года на конец года.
Первым подразделением в составе армии США, которое должно получить гиперзвуковое оружие, является 5-й батальон 3-полка 17-й бригады полевой артиллерии. Подразделение дислоцировано на объединенной базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон.
В плане оснащения перспективным гиперзвуковым оружием армия США прошла достаточно быстрый путь. Всё началось с чистого листа в марте 2019 года. За два года были поставлены ударно-оперативный центр, четыре транспортно-пусковых установки, а также модернизированные грузовики и прицепы, входящие в состав наземного оборудования ракетного комплекса Dark Eagle. Поставка была осуществлена для того, чтобы подразделение могло тренироваться на всём оборудовании в течение двух лет, пока оно ожидает "настоящие" ракетные комплексы.
Как отметил Дуг Буш, армия по-прежнему ожидает LRHW. Она нуждается в тех возможностях, которое такое оружие предоставит. Чиновник уверен, что такие ракеты будут получены военными, но это займёт больше времени, чем было первоначально запланировано.