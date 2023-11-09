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crazycat21
Defence News: армия США вряд ли сможет принять на вооружение гиперзвуковые ракеты до конца 2023 года
Американцы по-прежнему сталкиваются с рядом проблем в разработке гиперзвука

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Испытаниягиперзвукового планирующего корпуса (Common Hypersonic Glide Body) в ходе летного эксперимента, проведенного на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи, Гавайи. Фото: Luke Lamborn / US Navy / Defence NewsУже давно понятно, что самым передовым оружием из всех типов конвенционального вооружения является гиперзвуковое. Абсолютным лидером в разработке гиперзвука является Россия. Российские армия и флот уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования, доказавшие свою эффективность, и противокорабельные ракеты "Циркон". На вооружении РВСН имеются гиперзвуковые планирующие боевые блоки "Авангард"... 

Определённых успехов в разработке гиперзвукового оружия достиг и Китай. А вот заклятым заокеанским недругам в этом деле не везет. Соединённые Штаты являются явным аутсайдером в разработке гиперзвука. Конечно, американские военные и конструкторы постоянно пытаются наверстать отставание в данной теме, но получается у них не очень хорошо. Постоянно возникают какие-то сложности и технические проблемы. Довольно показательная публикация на тему проблем американцев вышла на страницах профильного издания Defence News. Как говорится в материале заокеанских аналитиков, армия США вряд ли сможет принять на вооружение гиперзвуковые ракеты до конца 2023 года.

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Издание сообщило, что после очередной отмены испытаний "общего гиперзвукового планирующего корпуса армии и флота США" (Army and Navy’s Common Hypersonic Glide Body) из-за технических проблем непосредственно перед стартом, теперь крайне маловероятно, что первое американское подразделение получит это оружие до конца текущего года. Об этом на брифинге 8 ноября журналистам сообщил Дуг Буш, руководитель службы закупок.

Как отмечено, только за последние месяцы армия и ВМС США отменили два испытания Army and Navy’s Common Hypersonic Glide Body. Запланированные мероприятия были прерваны по результатам предстартовых проверок. Предыдущее испытание планировалось ещё в марте.

Как заявил Дуг Буш, характер технических неисправностей засекречен, а армия и флот до сих пор проводят анализ технических проблем.

Ракетный комплекс LRHW (Dark Eagle). Изображение: Lockheed MartinDefence News пишет, что армии необходимо провести хотя бы одно "боевое" испытание планирующего корпуса, прежде чем передавать первые гиперзвуковые ракеты дальнего действия (LRHW) в боевое подразделение, оснащённое этим оружием. Со слов Буша, служба закупок, скорее всего, не уложится в отведённые сроки. Армия уже перенесла сроки поставки оружия с конца 2023 финансового года на конец года.

Первым подразделением в составе армии США, которое должно получить гиперзвуковое оружие, является 5-й батальон 3-полка 17-й бригады полевой артиллерии. Подразделение дислоцировано на объединенной базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон.

В плане оснащения перспективным гиперзвуковым оружием армия США прошла достаточно быстрый путь. Всё началось с чистого листа в марте 2019 года. За два года были поставлены ударно-оперативный центр, четыре транспортно-пусковых установки, а также модернизированные грузовики и прицепы, входящие в состав наземного оборудования ракетного комплекса Dark Eagle. Поставка была осуществлена для того, чтобы подразделение могло тренироваться на всём оборудовании в течение двух лет, пока оно ожидает "настоящие" ракетные комплексы.

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Как отметил Дуг Буш, армия по-прежнему ожидает LRHW. Она нуждается в тех возможностях, которое такое оружие предоставит. Чиновник уверен, что такие ракеты будут получены военными, но это займёт больше времени, чем было первоначально запланировано.

#новости #армия #техника #оружие #ракеты #военный #гиперзвук #гиперзвуковые ракеты #dark eagle #lrhw
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