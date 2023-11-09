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crazycat21
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
Зарубежные эксперты отметили успешную атаку российских военных на опорник противника. Успех был обеспечен применением FPV-дронов

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FPV-дрон с выстрелом от гранатомёта РПГ-7. Фото: Минобороны РоссииЕщё год-полтора назад о дронах-камикадзе мало кто слышал. Конечно, уже тогда активно применялись коптеры, оборудованные системами сброса, которые кидали на головы противника гранаты ВОГ от подствольных гранатомётов. Но то, чтобы "птичка", начинённая взрывчаткой, могла влететь точно в блиндаж или попасть по движущемуся на большой скорости автомобилю, казалось какой-то фантастикой. 

Тем не менее прогресс не стоит на месте, специальная военная операция вносит свои коррективы, а российские инженеры и просто энтузиасты постоянно придумывают что-то новое. Армия России в последнее время стала получать всё больше FPV-дронов, которые с большим успехом применяются на всех участках линии боевого соприкосновения, нанося серьёзный ущерб противнику.

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Активное применение российской армией таких беспилотников не осталось незамеченным и на Западе. На страницах американского журнала Forbes появилась публикация, в которой говорится о том, российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты. Автором материала является Дэвид Экс, военный обозреватель издания.

Как отметил иностранный аналитик, дроны, начинённые взрывчаткой, являются одним из наиболее важных видов оружия с обеих сторон. Они применяются против штурмовых подразделений и тыловых колонн, атакуют артиллерийские батареи и позиции ПВО, наносят удары по авиационным базам на удалении в десятки и даже сотни километров от линии фронта.

Единственное, для чего раньше не применялись такие беспилотники – это непосредственная огневая поддержка войск при пехотных штурмах позиций противника. Для штурма пехоте требовались миномёты, ручные гранатомёты, танки и БМП, вооружённые скорострельными автоматическими пушками. Но ситуация начала меняться. И именно российские бойцы вносят множество инноваций в методику применения беспилотников-камикадзе.

Во время недавнего штурма опорного пункта ВСУ на границе ДНР и Запорожской области, российские военнослужащие применили восемь FPV-дронов по украинским позициям. В результате семеро бойцов ВСУ были уничтожены в траншеях, а шестеро выживших были вынуждены отступить.

Это применение дронов-камикадзе произошло на Времевском выступе между Приютным и Старомайорским. В ходе штурма российские бойцы потерь не понесли. 

Американский аналитик ссылается на данные независимой группы Conflict Intelligence Team (CIT), которая проанализировала штурм украинских позиций. Как отметили в CIT, в ходе атаки на позиции ВСУ были замечены четыре российских десантника, применившие FPV-дроны. В ходе первого применения беспилотников были ликвидированы пулемётчик и трое других военнослужащих ВСУ. Впоследствии была атакована и вторая траншея. Беспилотники продолжили наносить удары. Когда налетело ещё больше дронов, выжившие солдаты ВСУ бежали. Российские войска смогли захватить позиции противника без потерь.

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Издание Forbes констатирует, что у ВСУ есть определённые проблемы с дронами, поскольку большая часть защиты от них размещается в глубине обороны, в нескольких километрах от линии соприкосновения. Все эти системы РЭБ и зенитные орудия "Гепард" не для пехоты на переднем крае.

#новости #армия #оружие #беспилотники #военный #дроны-камикадзе #fpv-дроны #fpv-дроны против робота
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Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
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