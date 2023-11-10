Российские военные установили противотанковую пушку на гусеничный тягач и используют эту гибридную установку по назначению

Скриншот видео телеграм-канала TOV_VMFВсевозможные западные военные и околовоенные эксперты и аналитики очень пристально следят за ходом Специальной военной операции на сопредельной территории, а так же за тем, какое вооружение применяет российская армия. Очередная публикация, посвящённая русскому оружию появилась на страницах профильного польского издания Defence24. Адам Сверковски, автор материала, написал, что в зоне СВО у российской армии замечена очередная импровизированная самоходка.

Как говорится в публикации польского эксперта, в социальных сетях появился видеоролик, который демонстрирует очередную нестандартную технику. Самоходная артиллерийская установка создана путём установки противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" на гусеничный бронетранспортёр МТ-ЛБ.

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Скриншот видео телеграм-канала TOV_VMFТакие самоходки уже встречались у российской армии. Однако новая импровизированная САУ имеет отличия от предшественниц. Отмечено, что пушка МТ-12 смонтирована на удлинённой гусеничной базе. Такое решение увеличивает центр тяжести всей установки и позволяет увеличить угол возвышения орудия, что позволяет улучшить качество стрельбы. Благодаря своей конструкции такие гибридные самоходные орудия могут вести огонь с закрытых огневых позиций.

Показанное в видеоролике орудие стоит на вооружении 20-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Как предполагает польский эксперт, учитывая всё возрастающей количество снимаемых с хранения пушек Т-12/МТ-12, количество таких импровизированных САУ в российской армии увеличится. Впрочем, это утверждение справедливо и для противника.

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Максимальная дальность стрельбы противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" при использовании осколочно-фугасного снаряда составляет 8200 метров.