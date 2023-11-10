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crazycat21
Defence News: американские ганшипы AC-130 могут лишиться своих больших пушек
Командование специальных операций ВВС США призадумалось о демонтаже с самолётов артиллерийской поддержки орудий крупного калибра

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105-мм гаубица американского ганшипа. Фото: ВВС США

Что такое ганшип? Это самолёт, оснащённый тяжёлым вооружением и предназначенный для непосредственной артиллерийской поддержки войск. По сути это "летающие батареи". В настоящее время единственной страной в мире, чья армия имеет на вооружении такого рода воздушные суда, являются США. На вооружении сил специальных операций ВВС США находятся самолёты  AC-130J Ghostrider ("Призрачный гонщик"), построенные на базе транспортного самолёта C-130 фирмы Lockheed. Планируется, что эти довольно специфичные по назначению машины будут несколько модернизированы. Об этом сообщило профильное издание Defence News.

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Как говорится в материале, американские ганшипы AC-130 могут лишиться своих больших пушек. Командование специальных операций ВВС США подтвердило, что рассматривается возможность демонтажа 105-мм гаубиц с ганшипов уже в 2026 году. Данная идея возникла из-за того, что американские военные переосмысливают то, как они будут использовать тяжеловооруженные воздушные суда после завершения войны в Афганистане и на фоне растущего внимания к главному противнику Америки – Китаю.

Задуманные изменения могут привести к изменению концепции применения "Призрачного гонщика" в сложной войне против весьма продвинутого в технологическом плане противника.

AC-130J, вооружённый 105-мм гаубицей М102. Фото: ВВС США

Командование рассматривает вариант добавления в арсенал самолёта небольших крылатых ракет для ударов по наземным целям, установку РЛС с электронным сканированием для улучшенного отслеживания этих целей, а также установку модернизированных средств связи для лучшего взаимодействия с сетями управления и контроля объединённых сил. 

Вот что говорится в заявлении командования специальных операций ВВС США (AFSOC):

Чтобы применить оперативные концепции и технологии, актуальные в нынешних и будущих условиях стратегической конкуренции, AFSOC в настоящее время оценивает возможности AC-130J Ghostrider. Цель этого обзора — повысить летальность, универсальность и адаптируемость AC-130J в широком диапазоне эксплуатационных сценариев, одновременно гарантируя, что он останется жизненно важным активом в AFSOC.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе 105-мм орудия самолёта пока не принято. Также остаётся неизвестным, на что его заменят. Конечно, если это вообще произойдёт. В настоящий момент командование специальных операций ВВС США использует финансирование разработок и исследований до 2025 года. 

В то же время чиновник ВВС США отметил, что в настоящий момент у командования просто нет средств для того, чтобы снять пушку и "залатать дыру" или заменить её на другое вооружение. А это означает, что такие орудия не будут демонтированы с ганшипов до 2026 года. 

Но другой источник сообщил изданию Defence News, что AFSOC всё же склоняется к тому, чтобы убрать 105-мм орудия со своих самолётов. Этот же источник констатировал, что демонтаж орудия с левого борта самолёта помимо других структурных проблем приведёт к смещению центра тяжести летательного аппарата. С его слов, стоимость демонтажа пушек и ремонт самолётов всего имеющегося флота ганшипов будет исчисляться миллионами долларов.

Как отметило издание Defence News, командование сил специальных операций полностью исключает замену 105-мм орудия на боевой лазер. Это объясняется тем, что размещение лазера там, где находится сейчас пушка невозможно из-за турбулентных потоков, которые могут нарушить лазерный луч. 

AC-130J – это четвёртая и последняя версия американских ганшипов, принятая в эксплуатацию в 2016 году. Это сильно модифицированный вариант самолёта C-130J производства корпорации Lockheed Martin. Летательный аппарат вооружен двумя орудиями. Одно имеет калибр 105 мм, второе – автоматическая 30-мм пушка со скорострельностью до 200 выстрелов в минуту. Кроме артиллерийских орудий AC-130J способен нести высокоточные боеприпасы, такие как ракеты AGM-176 Griffin и AGM-114 Hellfire, малогабаритные управляемые бомбы GBU-39 и GBU-69.

Обе пушки установлены с левого борта самолёта. Во время боевого применения по наземным целям AC-130J летает петлями против часовой стрелки. Иногда такой полёт над заданной областью может занимать несколько часов. Он продолжается до тех пор, пока артиллеристы обстреливают цели.

Как сообщил представитель ВВС, сейчас идёт обсуждение того, нужна ли на борту самолёта 105-мм пушка, и как будет выглядеть бой будущего. Командование хочет расширить возможности летательного аппарата и предложить "что-то ещё" объединённым силам.

По словам чиновника, если AC-130J получит на вооружение малогабаритные крылатые ракеты, экипаж самолёт сможет сбрасывать их с рампы грузового отсека на поддонах. Такой способ применения обеспечит залповую стрельбу ракетами. Ещё ракеты можно разместить под плоскостями крыла ганшипа. 

В AFSOC заявили, что эти крылатые ракеты позволят наносить удары как по неподвижным, так и по подвижным целям, а также позволят AC-130J поражать врагов с более безопасного расстояния. AFSOC еще не решил, какие именно ракеты могут выполнять эту роль.

Что касается нового радара для AC-130J, то он получит активную решётку с электронным сканированием и будет более чувствительным. Будет быстрее сканировать и окажется менее чувствительным к помехам, а также позволит лучше различать цели. Он сможет работать в нескольких режимах, обеспечит обнаружение как воздушных, так и наземных целей и наведение на них. Помимо этого с помощью нового радара можно будет выполнять картографирование местности и разведку погоды.

Усовершенствования в области адаптивных сетевых операций, которые могут быть добавлены в AC-130J, позволят ему лучше обмениваться важной информацией с другими дружественными самолетами или силами, а также получать обновления в режиме реального времени на поле боя.

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В общем, американские военные сейчас на распутье, думают. Что у них получится или не получится, покажет время. А так ход мыслей верный. В современном конфликте их ганшипы окажутся бесполезными. Это не папусов гонять.

#новости #сша #авиация #военный #самолеты #артиллерия #ввс #ac-130 #ганшип
Источник: defensenews.com
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