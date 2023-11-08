Польша продолжает активно вооружаться

Пусковая установка системы NAREW. Фото: армия Великобритании

В последнее время официальная Варшава взяла курс на тотальную милитаризацию страны. Против кого будут направлены все эти закупаемые тысячи танков, сотни самоходных артиллерийских установок, систем залпового огня и десятки самолётов?

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Изначально некоторые эксперты выдвигали версии о том, что, возможно, Польша в скором времени постарается потягаться с Германией за доминирующую роль в Европе. На самом деле ответ на поставленный вопрос более чем очевидный. Все действия и заявления нынешнего русофобского военно-политического руководства Польши говорят сами за себя. А тут ещё доказательства "подвезли".

Как сообщило агентство Bloomberg, Польша купила у Великобритании очередную партию средств противовоздушной обороны. И эти средства ПВО необходимы полякам для "сдерживания" России.

Польша и Великобритания подписали очередной оружейный контракт на поставку современных средств ПВО нового поколения. Стоимость контракта составляет 4 миллиарда фунтов стерлингов, что эквивалентно 4,9 миллиарда долларов. Новые системы понадобились полякам для того, чтоб отразить российскую "агрессию" на восточном фланге НАТО.

Как говорится в публикации, британская фирма MBDA подписала субконтракт с польской оборонной компанией PGZ на поставку системы ПВО, способной противостоять крылатым ракетам и боевым самолётам на дальности до 40 километров. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

В рамках подписанного соглашения британская сторона экспортирует 1000 зенитных ракет CAMM-ER. Это обычные модульные зенитные ракеты, способные перехватывать современные воздушные угрозы, такие как истребители-невидимки и высокоскоростные ракеты. Кроме того, будет поставлено 100 пусковых установок iLauncher для этих ракет. Отмечено, что ракеты будут разработаны в кооперации Великобритании и Италии.

Как пишет издание, уходящее националистическое правительство Польши наращивает объёмы военных закупок. Оружие покупается у США и Южной Кореи. Оборонный бюджет Польши на следующий год составляет 4% от ВВП страны.

Власти Польши обратились к Великобритании с просьбой о поддержке в создании современной системы ПВО, способной бороться с ракетами, беспилотниками и воздушными шарами-шпионами.

Система ПВО, известная как NAREW (польское обозначение системы), будет использовать интегрированную систему боевого управления производства США и польские радары.

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В общем, ничему поляков история не научила.