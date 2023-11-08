Военный обозреватель западного издания обнаружил на вооружении ВСУ вертолёт, который использовался при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Изображение: скриншот видео из социальной сети

За время проведения Россией Специальной военной операции на сопредельной территории Украина потеряла огромное количество вертолётов, уничтоженных российской армией как на земле, так и воздухе. Уничтожались и продолжают уничтожаться как транспортно-боевые машины линейки Ми-8, так и ударные вертолёты Ми-24 различных модификаций.

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Согласно данным справочника Flight Global, на начало 2022 года в распоряжении армейской авиации ВСУ имелось 34 вертолёта Ми-24. Значительная часть из них уже была уничтожена (если не все). С учётом потерь вертолётов данного типа можно констатировать, что ещё летающие Ми-24 были взяты с хранения и восстановлены до лётной годности. Достаточно отметить, что после распада СССР незалежной досталось около 250 вертушек Ми-24. Часть из них в последствии была продана, а часть списана и многие годы дожидалась восстановления. К тому же всякие западные "товарищи" тоже не сидели сложа руки. Они передавали как свои вертолёты Ми-24, так и, вероятно, собирали их с миру по нитке. Однако и это помогло мало.

Издание Forbes сообщило, из-за нехватки боевых вертолётов Украина восстанавливает "чернобыльские" Ми-24.

Как говорится в материале издания, на момент начала Специальной военной операции в распоряжении украинских военных было около 35 вертолётов типа Ми-24. За два года ВСУ потеряли в боях по меньшей мере четыре таких вертолёта. В данном случае Дэвид Экс, автор публикации откровенно лукавит [прим.]. В качестве помощи Украина получила от своих западных союзников ещё по меньшей мере 28 вертолётов Ми-24.

Казалось бы, ударных вертолётов у ВСУ предостаточно. Но, как заявляет Дэвид Экс, потребность в огневой поддержке с воздуха в ходе боевых действий кратно возросла. В настоящий момент даже 60 ударных вертолётов для Украины недостаточно.

Этим и объясняется то, что за последние два года украинские инженеры вытащили с хранения и перестроили один из самых редких и странных вариантов вертолёта Ми-24. Речь идёт о модификации Ми-24XP(Р) (по классификации НАТО – Hind-G1). Это вертолёт радиационной разведки.

Эта машина представляет собой Ми-24В, лишённый ударного вооружения. Вместо пусковых для противотанковых ракет он получил ковши для забора грунта и специальный подвесной контейнер со специальной аппаратурой для анализа проб. Дополнительно в составе экипажа появились два химика-разведчика.

Как сообщается в материале Forbes, недавно в сети появилось фото Ми-24Р в окраске, принятой сейчас в армейской авиации ВСУ. Это одно из немногих фото с момента боевого дебюта винтокрылой машины, когда вертолёты данного типа привлекались для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

После распада СССР и раздела его Вооружённых сил Украина получила в наследство несколько таких вертолётов. Ещё в прошлом году эти машины находились на хранении на 57-й авиационной базе на вместе с другими вертолётами, непригодными для полётов. База располагается на западе Украины.

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Как отмечает военный обозреватель Forbes, маловероятно, что украинцы восстановили вертолёт для выполнения первоначальных задач. Более вероятным кажется то, что он будет выполнять ударные задачи. Означает ли это, что авиационные инженеры вернули вертолёту способность стрелять управляемыми ракетами? Ответа на этот вопрос пока нет.