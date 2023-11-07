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crazycat21
The New York Times: Байден обеспокоен тем, что ракеты ATACMS не помогут Украине
Американское издание заявило о том, что Байден разочарован тем, что миллиарды долларов потрачены в пустую. И переданные ракеты не помогут

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Пуск оперативно-тактической ракеты ATACMS. Фото: USAASC

На протяжении достаточно длительного времени Киев требовал от "старших товарищей" из-за океана передать ему дальнобойное вооружение. В данном случае речь об американских оперативно-тактических ракетах ATACMS, запускаемых с установок M142 HIMARS и М270 MLRS. Дальность полёта таких изделий достигает 300 километров.

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В конечно итоге, требования киевских деятелей были удовлетворены. В середине октября западные СМИ сообщили, что Украина получила "небольшую" партию таких изделий, оснащенных кассетными головными частями. Также сообщалось, что дальность полёта таких ракет составляет около 160 километров. Вероятно, в данном случае речь идёт о ракетах первых серий. И тогда же состоялось первое применение этих ракет против российских войск.

С самого начала было понятно, что переданные ракеты не являются каким-то вундерваффе. Безусловно, они способны доставить российским войскам определённый ряд проблем, но данные ракеты не являются каким-то суперсредством и панацеей для ВСУ. Тем более что российские зенитчики уже перехватывали такие ракеты.

Похоже, что это данный факт стали осознавать и в Вашингтоне. Как сообщило издание The New York Times (NYT), даже сам президент США Джо Байден обеспокоен тем, что ракеты ATACMS не помогут Украине. Как говорится в материале газеты, помощники американского президента говорят о том, что Зеленский получил все системы вооружений, которые он запрашивал, включая оперативно-тактические ракеты ATACMS. На протяжении длительного времени Байден не хотел передавать эти ракеты, опасаясь того, что благодаря такому оружию Киев пересечёт "красные линии". Пересечение этих линий могло привести к ядерной войне. Теперь опасения Байдена по поводу ATACMS cводятся к тому, что поставленные ракеты не будут иметь большого значения, поскольку российская авиация базируется за пределами их досягаемости. 

Как сообщило издание, в настоящий момент Байден сдерживает усталость и разочарование от того, что поставки американского оружия стоимостью миллиарды долларов и предоставление разведывательных данных не смогли переломить ситуацию.

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Интересно, а как в Вашингтоне хотели? По-другому и быть   не могло. Сначала были "Джавелины", которые не помогли. Потом были американские системы ПВО "Пэтриот", которые тоже не оказались чудо-оружием. Дошла очередь до оперативно-тактических ракет. Они не помогли Киеву. Как пишет западная пресса, вблизи линии фронта замечены американские танки "Абрамс". Есть вероятность, что с ними будет то же самое, что и с немецкими "Леопардами". Помимо танков на очереди истребители F-16 американского производства. Но их, вероятно, на долго не хватит. Это с учётом недавно начавшегося самолётопада в Повитряных силах ВСУ.

#украина #новости #сша #оружие #ракеты #atacms #конфликты
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