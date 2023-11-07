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crazycat21
Forbes: американские танки Abrams, переданные Украине, уже находятся рядом с линией фронта
Американское издание продолжает нахваливать американские же танки, переданные Украине

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Танки Abrams. Фото: Армия США

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине военную "помощь". Одним из элементов этой помощи стали основные боевые танки западного образца. Первыми подарили свои Challenger 2 британцы. Затем на танки Leopard 2 в различных модификациях расщедрились немцы  и прочие коллективные европейцы. США изначально только пообещали передать ВСУ батальонный комплект своих танков Abrams в количестве 31 машины. Затем передача американских танков неоднократно переносилась. Согласно озвученным формулировкам, сначала требовалась "модернизация" передаваемых боевых машин, затем потребовалась доподготовка украинских танкистов. Потом прошла информация о том, что американские танки уже на территории незалежной. 

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Но если британские "Челленджеры" и немецкие "Леопарды" уже продемонстрировали свою способность прекрасно гореть под ударами российского оружия, то американские "Абрамсы" в боях ещё не участвовали. Но, похоже, и они в скором времени начнут переходить в разряд очень дорогого металлолома. 

Как сообщило издание Forbes, американские танки Abrams, переданные Украине, уже находятся рядом с линей фронта. Автором публикации является Дэвид Экс, военный обозреватель издания.

Как говорится в материале, появилась первая фотография танка Abrams, стоящего на вооружении ВСУ. Грязная облицовка, рука в военной форме сжимает пряжку от ремня с эмблемой танковых войск Украины, а корпус и башня танка окрашены в лесной камуфляж.

Фото: соцсети

Как заявил американский обозреватель, пока непонятно, когда и где сделана фотография. Но грязь может свидетельствовать о том, что фото сделано недавно. "Лучшие танки" Украины прибыли на линию фронта...

В то же время сам Дэвид Экс констатирует, что американские танки в количестве одного батальона не смогут фундаментально изменить ход боевых действий. Они не являются неуязвимыми для российских мин и артиллерии, противотанковых ракет и дронов-камикадзе.

Аналитик отмечает, что Украина потеряет многие из своих "Абрамсов", как только они будут отправлены в бой. А часть их экипажей, каждый из которых состоит из четырёх человек, погибнет. Но погибнет гораздо меньше танкистов, чем погибло если бы они шли в бой на танках советского образца. Почему?

Обозреватель уверен в том, что американский Abrams, так же как немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2, создан для "защиты" своего экипажа. Abrams уникален тем, что его боекомплект размещён в специальном башенном отсеке с вышибными панелями. При попадании в боеукладку взрывная волна после детонации БК направляется наружу и вверх. Поэтому M1 Abrams является самым безопасным для своего экипажа танком в мире.

По мнению эксперта, новые танки, вероятно, защитят свои экипажи лучше, чем немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры".

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Американский военный обозреватель явно лукавит и пытается выдать желаемое за действительное. Безусловно, Abrams неплохо бронирован и довольно живуч. Но есть нюанс. Но это применимо именно к варианту, стоящему на вооружении армии США. Если говорить о танках, переданных Украине, то старшие "товарищи" из-за океана перед их передачей демонтировали с них секретную урановую броню. А без неё эти танки теряют свои преимущества. Почему-то Дэвид Экс об этом "скромно" умолчал. К тому же он не указал, что Abrams – танк очень и очень тяжёлый. Боевая масса танка в версии М1А1 (именно такие машины были переданы Украине) составляет 57 тонн. Но грязь никто не отменял! И пока не понятно как такие танки поведут себя в раскисшем чернозёме. 

#новости #армия #техника #оружие #танки #leopard 2 #abrams #военный #leopard 2a
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